Adana Demirspor'dan Samet Aybaba kararı

TFF 1. Lig'de Menemenspor'u deplasmanda 4-1 yenerek şampiyon olan ve Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Takıma geldiği günden itibaren 14 maça çıkan ve 12 galibiyet 2 beraberlik alan teknik direktör Samet Aybaba'nın sözleşmesi 2 yıllığına uzatıldı.

Adana Demirspor, anlaşmayı resmi hesabından yaptığı şu açıklama ile duyurdu:

Çok Değerli Adana Demirspor Taraftarları;

Adana Demirspor'umuz vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başlamıştır. İlk olarak şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi olan teknik direktörümüz Samet Aybaba ile iki yıllık yeni anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, nice büyük başarıları hocamızla yaşamayı temenni ediyoruz.