  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çek ibrazını yasaklayan madde düzeltiliyor
Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan’a kritik ziyaret!
Köy muhtarından takdir toplayan hareket
Şoke eden olay! Başkasını iş yerini zorla açıp satış yaptı
Spor Adana Demirspor'dan Samet Aybaba kararı
Spor

Adana Demirspor'dan Samet Aybaba kararı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yeni sözleşme imzalandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 17:34:00 -
Adana Demirspor'dan Samet Aybaba kararı

TFF 1. Lig'de Menemenspor'u deplasmanda 4-1 yenerek şampiyon olan ve Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Takıma geldiği günden itibaren 14 maça çıkan ve 12 galibiyet 2 beraberlik alan teknik direktör Samet Aybaba'nın sözleşmesi 2 yıllığına uzatıldı.

Adana Demirspor, anlaşmayı resmi hesabından yaptığı şu açıklama ile duyurdu:

Çok Değerli Adana Demirspor Taraftarları;

Adana Demirspor'umuz vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başlamıştır. İlk olarak şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi olan teknik direktörümüz Samet Aybaba ile iki yıllık yeni anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, nice büyük başarıları hocamızla yaşamayı temenni ediyoruz.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadirov'dan İsrail açıklaması
Dünya

Kadirov'dan İsrail açıklaması

Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı.
Masumlar Apartmanı’nda beklenmedik son! Duyunca şoke oldu
Medya

Masumlar Apartmanı’nda beklenmedik son! Duyunca şoke oldu

TRT’nin Masumlar Apartmanı dizisi 33. yeni bölümüyle heyecanla beklenirken ayrıntılar da geldi.
Yunan spikerden küstah sözler: Türkiye'nin bunu yapmasına izin veremeyiz
Gündem

Yunan spikerden küstah sözler: Türkiye'nin bunu yapmasına izin veremeyiz

Yunan spiker İoannis Theodoratos, "Türklerin Kıbrıs'ı bizden koparmasına izin veremeyiz" diye konuştu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay