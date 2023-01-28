Adana Demirspor'dan dev hamle! Yok böyle bir transfer...

Süper Lig'in sürpriz ekibi Adana Demirspor, transferde Chelsea ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncuyu Türkiye'ye getirmek için gün sayan Adana Demirspor, Chelsea'ye bonservis bedeli ödemeyecek.

Adana Demirspor, Premier Lig devi Chelsea ile anlaşmaya vardı. Akdeniz ekibi Tiemoue Bakayoko'yu kadrosuna katmak için son aşamaya gelmiş durumda. Eğer transfer gerçekleşirse, Adana Demirspor Chelsea'ye bonservis ücreti ödemeyecek.

Fanatik'e göre; Forvet transferinde Cherif Ndiaye ile görüşmeye devam eden Adana Demirspor, ön liberoda yer alan Christian Stambouli'yi ise gönderebilir. Hâl böyle olunca Mavi Şimşekler, bu bölge için yıldız bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Adana Demirspor, bir süredir Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Tiemoue Bakayoko için devrede...

Bonservisi Chelsea'de bulunan Fransız futbolcu eğer takıma katılırsa bonservis bedeli ödenmeyecek. 28 yaşındaki yıldıza ise 2.5 milyon Euro civarında bir yıllık ücret önerildi. Transfer gerçekleşirse sonraki satıştan da pay verilecek. Ancak şu anda Chelsea'nin bu transfere sıcak baktığı belirtilirken, Fransız yıldızın ikna edilmesi bekleniyor. Bakayoko da onay verirse, transfer kısa bir süre içerisinde gerçekleşecek.