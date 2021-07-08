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Spor Adana Demirspor'dan David Luiz'e sürpriz teklif
Spor

Adana Demirspor'dan David Luiz'e sürpriz teklif

Balotelli ve Belhanda'yı transfer eden Adana Demirspor, şimdi de Brezilyalı stoper David Luiz'in peşine düştü.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 21:27:00 -
Adana Demirspor'dan David Luiz'e sürpriz teklif

TFF 1.Lig'i lider bitirerek Süper Lig 'e yükselen Adana Demirspor, Belhanda, Balotelli ve Assombalonga transferiyle adından söz ettirmeyi başarmıştı. Süper Lig'in yeni ekibi bir dünya yıldızının daha peşine düştü.

İtalya gazeteci Nicolo Schira'ya göre, stoper arayışlarını sürdüren Adana Demirspor kariyerinde PSG, Arsenal ve Chelsea gibi takımların bulunduğu Brezilyalı yıldız David Luiz'i transfer etmek istiyor.

Akdeniz ekibi David Luiz'e iki yıllık sözleşme teklifinde bulunurken görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.

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