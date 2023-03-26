Adana Demirspor'da büyük şok! Ayrılık resmen açıklandı...

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Adana ekibinden yapılan açıklamada, 4 yıldır sportif direktörlük görevini yürüten Gökhan Göktürk, yaptığı paylaşım ile görevinden ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Adana ekibinde sportif direktörlüğünü yürüten Gökhan Göktürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile görevinden ayrıldığını açıkladı.

"KENDİ İSTEĞİMLE AYRILIYORUM"

Göktürk, paylaşımında "Çok değerli Adana Demirspor ailesi, bugün itibariyle 4 yıldır görev aldığım bu büyük ve güzel camiadan kendi isteğimle ayrılıyorum. Çok değerli Murat Sancak başkanımıza, Metin ağabeyime, Halil kardeşime, kulüp yöneticilerimize, bu süre içinde çalıştığım teknik direktörlerimize, tüm futbolcu kardeşlerimize, alt yapı emekçilerimize, çok değerli kulüp personelimize ve stadyumda olsun, sokaklarda olsun gördüğüm en iyi ve en güzel ve en cefakar taraftarlarımıza ve arma sevdalılarına teşekkür ederim. Çoğu zaman çok güzel, ara sıra da çok zor günler geçirdik. Çok iyi arkadaşlar, ağabeyler, ablalar ve kardeşler edindim, ekmeğimi ve eşimi bu güzel şehirde kazandım. Bazen misyonunu tamamlaman gerekir. İşte o zaman geldi ve çattı. Unutmadan; kariyerimde her zaman gururla bahsedeceğim ve ’Bu güzel kulübün sportif direktörlüğünü yaptım’ diyebileceğim. Hatırlatmakta fayda var; ben sadece diğer iş arkadaşlarım gibi bir kulüp çalışanıyım, bizler gelip geçiciyiz. Kulübümüz baki. Allah’a emanet olun" ifadelerine yer verdi.