  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Adana Demirspor yarın Kayserispor'u konuk edecek
Spor

Adana Demirspor yarın Kayserispor'u konuk edecek

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 09:43:00 -
Adana Demirspor yarın Kayserispor'u konuk edecek

Yeni Adana Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde 33 puanla 4'üncü sırada yer alan mavi-lacivertliler, averajla 11. sırada bulunan Kayseri ekibi karşısında galibiyet arayacak.

Son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Adana ekibi, Kayserispor karşılaşmasını da kayıpsız geçerek serisini sürdürmek istiyor.

Adana Demirspor'da kart cezalısı Benjamin Stambouli ile Jonas Svensson, sakatlığı devam eden Khadim Rassoul ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Mario Balotelli, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay