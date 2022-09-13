Adana Demirspor - Trabzonspor maçı: Adana Demirspor - Trabzonspor özeti | Adana Demirspor - Trabzonspor maç sonucu

Süper Lig'in 6. haftasının kapanış maçında Adana Demirspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Adana Demirspor hakemi

Adana Demirspor ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı.

Adana Demirspor - Trabzonspor maç Özeti

Gol düellosuna sahne olan müsabakayı 3-2 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Adana Demirspor'un gollerini 10. dakikada Rodrigues, 55. dakikada Ndiaye ve 90+4. dakikada Samet Akaydın kaydetti. Trabzonspor'un golleri 36. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 84. dakikada Umut Bozok'tan geldi.

Bu sonuçla Adana Demispor'un puanı 13 oldu. Trabzonspor ise 10 puanda kaldı.

Adana Demirspor gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Trabzonspor ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

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