Adana Demirspor maçında Fenerbahçe'nin başında kim olacak?
Fenerbahçe, teknik direktör Joachim Löw ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, yeni patronunu ikinci yarının ilk maçına yetiştiremez ise kulübede Zeki Murat Göle görev alacak.
Fenerbahçe, teknik direktör Joachim Löw ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, yeni patronunu ikinci yarının ilk maçına yetiştiremez ise kulübede Zeki Murat Göle görev alacak.
Fenerbahçe'de hedef yeni teknik direktörü ikinci devrenin ilk maçına yetiştirmek. Sarı-lacivertlilerin Joachim Löw için ısrarı sürüyor.
Sunduğu ilk teklife olumsuz yanıt alan yönetim, Alman teknik adam ile anlaşma zemini arıyor.
Fenerbahçe, Löw'ü ikna edemez ise Slaven Bilic ve İsmail Kartal'a yönelecek.
Yeni patronun pazartesi günü oynanacak Adana Demirspor maçına yetişmemesi halinde takımın başında Zeki Murat Göle yer alacak.
Göle'nin pro lisansı bulunsa da Fenerbahçe'de teknik direktör olarak değil, antrenör olarak çalışıyor.
42 yaşındaki teknik adamın, sözleşmesi teknik direktör olarak güncellenerek takımın başında yer alması sağlanacak.
Zeki Murat Göle, Vitor Pereira'nın gidişinin ardından VavaCars Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Afjet Afyonspor maçlarında da kulübede yer almıştı.