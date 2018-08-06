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Adana Demirspor maçı öncesi Kardemir Karabükspor'dan açıklama

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:10
Adana Demirspor maçı öncesi Kardemir Karabükspor'dan açıklama

Kardemir Karabükspor, 1. Lig'in ilk haftasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını akşam üzeri yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Çamlık Tesisleri'nde Teknik Direktör Fikret Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Yaklaşık 1 saat süren antrenman, pas çalışmasıyla sona erdi. Antrenman öncesi konuşan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz, kampın başından beri ciddiyetle hazırlandıklarını belirterek, "Herkes üzerine düşen görevi yapmaya çalışıyor.Biz teknik heyet futbolcular olarak hiçbir olumsuzluğa meydan vermeden hiçbir şeyi kafamıza takmadan, var gücümüzle antrenmanlarımızı yapıyoruz. Kampımızı devam ettiriyoruz. Futbolcu kardeşlerimde özverili bir şekilde antrenmanlarını yapıyorlar. Biz Adana Demirspor maçına tüm ciddiyetimizle hazırlanıyoruz" dedi.

"TEK DİLEĞİMİZ OYUNCULARIMIZIN LİSANSININ ÇIKMASIDIR"

Lig için bir değerlendirme yapmak için çok erken olduğunu dile getiren Yılmaz şunları söyledi:

"Adana Demirspor'un yaptığı transferler veya başka takımların yaptıkları transferler bence kendisini ilgilendirir. Her takıma sağlıklı başarılı ve sakatsız bir lig diliyorum. Bizde iyi transferler yapıyoruz, onlarda iyi transferler yapıyor. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Bunun örneklerini defalarca gördük. Futbol bu yüzden güzel bir oyundur. Bizim tek düşüncemiz Cuma günü oynayacağımız Adana Demirspor maçıdır. Tek dileğimiz transferimizin açılması, oyuncularımızın lisansının çıkması ve tam kadro olarak sahaya çıkmaktır. Kardemir Karabükspor'un yapması gereken budur. Bizi tam kadro sahaya çıkarsınlar. Kendi sahasında oynayacakları Adana Demirspor maçının muhakkak avantaj olduğunu dile getiren Yılmaz, her takım için avantajdır. Kendi taraftarının önünde, kendi sahasında oynamak her zaman önde başlarsınız. Bizim şuanda tek destekçilerimiz taraftarımızdır. Cuma günü onları her ne olursa olsun tribüne bekliyoruz. Çünkü çok zor bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz."

"YENİ SEZONA İYİ BİR BAŞLANGIÇLA GİRECEĞİZ"

Daha önce Galatasaray gibi büyük takımlarda futbol oynamış olan Kardemir Karabükspor'un yeni transferi Aydın Yılmaz, Karabükspor adına yeni sezonun hayırlı olmasını dilediğini ifade ederek, "Önemli bir kamp süreci geçirdik. İyi çalışıp iyi organize olduk. İyi bir ekip olduk, buradaki dostluk ve beraberlik arkadaşlık çok iyi. Önümüzde önemli bir maç var. İç sahada oynamamız bizim için çok iyi bir avantaj. İnşallah taraftarımızda bizi o gün destekleyecek ve yeni sezona iyi bir başlangıçla gireceğiz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 21:10
  1. Aydın
  2. Kardemir Karabükspor
  3. Adana Demirspor
  4. Fikret Yılmaz
  5. Karabükspor
  6. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu

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