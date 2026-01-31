  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Hayat-Aktüel
7
Yeniakit Publisher
Kiminin çöpü, kiminin hazinesi
IHA Giriş Tarihi:

Kiminin çöpü, kiminin hazinesi

Ankara'nın Ulus semtinde bulunan İtfaiye Meydanı'ndaki "Bit Pazarı" haftada üç gün kuruluyor. İkinci el eşya ve antika ürünlerin bulunduğu pazar koleksiyonerlerin dikkatini çekiyor. Altındağ'da Ulus'ta yer alan İtfaiye Meydanı'nda her cuma, cumartesi ve pazar günleri kurulan "Bit Pazarı", koleksiyonerlerin ve ikinci el eşya meraklıların dikkatini çekiyor. Antika ve ikinci el eşya koleksiyonerleri, aradıklarını bulmak için bu pazarı ziyaret ediyor. Pazarda, kimilerinin çöpe attığı eşyalar ilgilisi için adeta bir hazineye dönüşüyor.

#1
Foto - Kiminin çöpü, kiminin hazinesi

İtfaiye Meydanı'ndaki bit pazarında ikinci el eşya satıcılığı yapan pazarcı İbrahim Reşit, "Burası her cuma, cumartesi ve pazar kurulan Ankara'nın ikinci el İtfaiye Pazarı. Eski adıyla Hergele Meydanı. Burada insanlar uygun fiyatlı şeyler buluyor, alıyor ve satıyor. Herkese ve her bütçeye uygun İkinci el, antika güzel şeyler var burada. Buraya her kesimden insan geliyor. Büyükelçisi, profesörü, işsizi, garibanı da geliyor. Burası Ankara'nın özel ve güzel bir yeri" ifadelerinde bulundu.

#2
Foto - Kiminin çöpü, kiminin hazinesi

Bit pazarının Ankara'nın merkezi lokasyonunda bulunduğunu belirten Reşit, "Buraya çok fazla koleksiyoner gelir. Burada cumartesi sabahı yukarı tarafta antika pazarı kurulur. Buraya bir şey almak için gelmezsiniz fakat, çok küçük bir paraya büyük bir iyilik yapma imkanınız olur. Aynı zamanda çok güzel bir geri dönüşümle değerlendirmiş oluyorsunuz.

#3
Foto - Kiminin çöpü, kiminin hazinesi

İnsanların geri dönüşüme artık alışması lazım. İnsanlar yaşlandıkça dün ne yediğini unutur fakat çocukluğunu unutmaz. Eski hep kıymetlidir. Eskiden üretilen mallar kıymetli ve nadir bulunur. Ben de dolma kalem ve anahtarlık koleksiyoneriyim. Buraya hafta sonları herkesi bekleriz" dedi.

#4
Foto - Kiminin çöpü, kiminin hazinesi

Son üç yıldır İtfaiye bit pazarında tezgah açan pazarcı Kemal Başar, "Emekliyim ve burada kendime bir meşgale buldum. Burada hem vakit geçiriyoruz hem de cebimize para giriyor. Yaklaşık kırk yıldır Ankara'dayım. Aradığınız her şey burada var. Fiyatlar da uygun. Ankara'da bulunan bütün dostlarımızı buraya bekliyoruz. Buraya gelip neye ihtiyaçları varsa karşılasınlar. Ankara'da oturanlar için bu bit pazarı bulunmaz bir nimet" diye belirtti.

#5
Foto - Kiminin çöpü, kiminin hazinesi

Hobi olarak ikinci eşyalarla ilgilendiğini söyleyen Hacı Aslan, "Burada bir anahtar buldum, pazarlıkla beş yüz liraya aldım. Çok güzel ve çok eski bir anahtar. Burada aradığın her şeyi bulabiliyorsun. Pazarı dolanıyorsun ve günün stresini yorgunluğunu atıyorsun.

#6
Foto - Kiminin çöpü, kiminin hazinesi

Burada arkadaşlarla muhabbet ediyorsun, çay ve kahve içiyorsun. Burada güzel ve antika ürünler de oluyor değişik değişik. Ben evde biriktiriyorum ve koleksiyon yapıyorum. Benim için çok güzel bir eğlence oluyor. Bazen arkadaşlara hediye alıyorum" dedi.

