Kiminin çöpü, kiminin hazinesi

Son üç yıldır İtfaiye bit pazarında tezgah açan pazarcı Kemal Başar, "Emekliyim ve burada kendime bir meşgale buldum. Burada hem vakit geçiriyoruz hem de cebimize para giriyor. Yaklaşık kırk yıldır Ankara'dayım. Aradığınız her şey burada var. Fiyatlar da uygun. Ankara'da bulunan bütün dostlarımızı buraya bekliyoruz. Buraya gelip neye ihtiyaçları varsa karşılasınlar. Ankara'da oturanlar için bu bit pazarı bulunmaz bir nimet" diye belirtti.