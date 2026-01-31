Kiminin çöpü, kiminin hazinesi
Ankara'nın Ulus semtinde bulunan İtfaiye Meydanı'ndaki "Bit Pazarı" haftada üç gün kuruluyor. İkinci el eşya ve antika ürünlerin bulunduğu pazar koleksiyonerlerin dikkatini çekiyor. Altındağ'da Ulus'ta yer alan İtfaiye Meydanı'nda her cuma, cumartesi ve pazar günleri kurulan "Bit Pazarı", koleksiyonerlerin ve ikinci el eşya meraklıların dikkatini çekiyor. Antika ve ikinci el eşya koleksiyonerleri, aradıklarını bulmak için bu pazarı ziyaret ediyor. Pazarda, kimilerinin çöpe attığı eşyalar ilgilisi için adeta bir hazineye dönüşüyor.