  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
31 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 31 Ocak 1835: Ebû Saîd ed-Dihlevî'nin vefatı (Nakşibendî-Müceddidî Şeyhi) ABD'den İsrail'e silah satışı! Savaşa yatırım yapıyorlar Meksika lideri Sheinbaum'dan Trump'a tarihi uyarı BDDK'dan borçlulara nefes aldıracak karar: Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine 48 ay yapılandırma! ABD’den İran’a "şiddet" yaptırımı: İçişleri Bakanı Mumini dahil çok sayıda yetkili listeye alındı! Komünist olduğunu söyleyen vatandaştan Erdoğan’a tam destek: Antiemperyalist olduğu için yanındayım! Şok iddia: ABD İran’ı Pazar sabahı vuracak! ABD ordusuna hazır ol emri verdi Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!" Moskova'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Uluslararası güvenliğin kilit ortağı!
Gündem Kölelik sözleşmesini imzalamayanlar kovuldu! Ağaç A.Ş.’de kıyım var
Gündem

Kölelik sözleşmesini imzalamayanlar kovuldu! Ağaç A.Ş.’de kıyım var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kölelik sözleşmesini imzalamayanlar kovuldu! Ağaç A.Ş.’de kıyım var

Akit’in 11 Ocak’ta “Ağaç A.Ş.’de CHP tipi zulüm” başlığıyla duyurduğu ve yaklaşık 4 bin emekçinin, Ağaç A.Ş. Genel Müdür Vekili Banu Saraçlar’ın talimatıyla düşük ücret ve özlük haklarından feragat karşılığında görev değişikliğine zorladığı İBB iştiraklerinde korkulan oldu.

HABER MERKEZİ

Akit’in 11 Ocak’ta “Ağaç A.Ş.’de CHP tipi zulüm” başlığıyla duyurduğu ve yaklaşık 4 bin emekçinin, Ağaç A.Ş. Genel Müdür Vekili Banu Saraçlar’ın talimatıyla düşük ücret ve özlük haklarından feragat karşılığında görev değişikliğine zorladığı İBB iştiraklerinde korkulan oldu. 1997 yılında büyük fedakârlıklarla kurulan ve İstanbul’un park, bahçe ve yeşil alanların bakım ve peyzaj uygulamalarını üstlenen Ağaç ve Peyaz A.Ş. çalışanları, sosyal haklarına çökülen ve adeta köle gibi başka şirketlere kiralanmalarının önünü açan sözleşmeyi imzalamadıkları için kapı dışarı edilmeye başlandı. Yolsuzluk tutuklusu Ali Sukas’ın yerine vekil olarak atanan Psikolojik Danışman Banu Saraçlar’ın dayattığı “kölelik sözleşmesini” imzalamayan Peyzaj Mühendisleri Yazgı Şimşek ile Sümeyya Akdağ, Orman Mühendisleri Abdülkerim Gökmen, Meryem Tarhan, Makine Mühendisleri Kenan Arpaçukuru, Süleyman Sefa Yılmaz ve Altuğ Özbek’in, Ağaç A.Ş. ile ilişiği kesildi. AK Parti döneminde kâr üstüne kâr açıklayan, lüks ve şatafat içerisinde yüzen CHP’li yöneticilerin elinde ise borç batağına saplanan İBB iştirak şirketi Ağaç A.Ş.’de yaşanan kıyım, CHP’li yöneticilerin iş bilmezliğini ve liyakatli personele yönelik vahşi kıyımı bir kez daha gözler önüne serdi.

 

İFŞA EDECEĞİZ

Yaşadıkları mağduriyeti gazetemize aktaran bazı emekçi mühendisler, şu ifadeleri kullandı: “Ağaç A.Ş.’nin içinde bulunduğu borç batağının hesabı, emekçi mühendislere kesildi.Özlük haklarından feragat etmesi istenen mühendislere zorla imza atması için baskı yapan Ağaç A.Ş. yönetimi, imza atmayanları işten çıkardı. Sözde ‘İstanbul Gönüllüleri’ adı altında oluşturulan ekip içersinde yer alan, belediyecilikle ilgili hiç bir bilgi, beceri, tecrübesi olmayan İnsan Kaynakları yöneticilerinin, Ağaç A.Ş.’nin sahibi gibi davranıp İstanbul’un güzelleşmesi için yıllardır gecesini gündüzüne katan emekçilerin maaşlarına göz diktiler. Sözde yöneticilerin kendileri, emekçi mühendislerin 3- 4 katı maaş alıp, aylık kirası 170 bin olan araçlarla, geceleri lüks mekânlarda günlerini gün ediyorlar. Diğer yanda hakları gasp edilen emekçiler mağdur ediliyorlar. Her fırsatta sosyal demokratlıktan bahseden CHP yönetiminin, emekçilere yönelik zulüm karşısındaki tutumu merakla bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Ağaç A.Ş. yönetimindeki kirli pazarlıkları, liyakatsiz yöneticilerin hangi tehditlerle nerelere ‘200 bin TL’ maaşla atandığını duyabilirsiniz. Kendi menfaatleri için koskoca İBB’yi düşürdükleri durumu çok ayrıntılı bir biçimde anlatacağız.”

Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı
Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı

Gündem

Özgür Özel, Aday yapma karşılığında Muhiddin Böcek’ten 20 milyon dolar rüşvet aldı mı almadı mı? Tamar Tanrıyar’ın iddiası CHP’yi salladı

CHP'nin faşist yüzü hortladı: Gökhan Günaydın'dan yargıya açık tehdit! ‘Cübbelerindeki rozetleri sökeceğiz’
CHP'nin faşist yüzü hortladı: Gökhan Günaydın'dan yargıya açık tehdit! ‘Cübbelerindeki rozetleri sökeceğiz’

Gündem

CHP'nin faşist yüzü hortladı: Gökhan Günaydın'dan yargıya açık tehdit! ‘Cübbelerindeki rozetleri sökeceğiz’

CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!
CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!

Gündem

CHP'den emekliye bir darbe daha: Zam düzenlemesini AYM'ye taşıdılar!

Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"
Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"

Gündem

Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"

CHP'ye Taliban benzetmesi! Sosyal medyada paylaşılan gerçekler gündemi sarstı
CHP'ye Taliban benzetmesi! Sosyal medyada paylaşılan gerçekler gündemi sarstı

Sosyal Medya

CHP'ye Taliban benzetmesi! Sosyal medyada paylaşılan gerçekler gündemi sarstı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

M.ucr

Her şey çok güzel olacak
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23