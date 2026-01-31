Kölelik sözleşmesini imzalamayanlar kovuldu! Ağaç A.Ş.’de kıyım var

HABER MERKEZİ

Akit’in 11 Ocak’ta “Ağaç A.Ş.’de CHP tipi zulüm” başlığıyla duyurduğu ve yaklaşık 4 bin emekçinin, Ağaç A.Ş. Genel Müdür Vekili Banu Saraçlar’ın talimatıyla düşük ücret ve özlük haklarından feragat karşılığında görev değişikliğine zorladığı İBB iştiraklerinde korkulan oldu. 1997 yılında büyük fedakârlıklarla kurulan ve İstanbul’un park, bahçe ve yeşil alanların bakım ve peyzaj uygulamalarını üstlenen Ağaç ve Peyaz A.Ş. çalışanları, sosyal haklarına çökülen ve adeta köle gibi başka şirketlere kiralanmalarının önünü açan sözleşmeyi imzalamadıkları için kapı dışarı edilmeye başlandı. Yolsuzluk tutuklusu Ali Sukas’ın yerine vekil olarak atanan Psikolojik Danışman Banu Saraçlar’ın dayattığı “kölelik sözleşmesini” imzalamayan Peyzaj Mühendisleri Yazgı Şimşek ile Sümeyya Akdağ, Orman Mühendisleri Abdülkerim Gökmen, Meryem Tarhan, Makine Mühendisleri Kenan Arpaçukuru, Süleyman Sefa Yılmaz ve Altuğ Özbek’in, Ağaç A.Ş. ile ilişiği kesildi. AK Parti döneminde kâr üstüne kâr açıklayan, lüks ve şatafat içerisinde yüzen CHP’li yöneticilerin elinde ise borç batağına saplanan İBB iştirak şirketi Ağaç A.Ş.’de yaşanan kıyım, CHP’li yöneticilerin iş bilmezliğini ve liyakatli personele yönelik vahşi kıyımı bir kez daha gözler önüne serdi.

İFŞA EDECEĞİZ

Yaşadıkları mağduriyeti gazetemize aktaran bazı emekçi mühendisler, şu ifadeleri kullandı: “Ağaç A.Ş.’nin içinde bulunduğu borç batağının hesabı, emekçi mühendislere kesildi.Özlük haklarından feragat etmesi istenen mühendislere zorla imza atması için baskı yapan Ağaç A.Ş. yönetimi, imza atmayanları işten çıkardı. Sözde ‘İstanbul Gönüllüleri’ adı altında oluşturulan ekip içersinde yer alan, belediyecilikle ilgili hiç bir bilgi, beceri, tecrübesi olmayan İnsan Kaynakları yöneticilerinin, Ağaç A.Ş.’nin sahibi gibi davranıp İstanbul’un güzelleşmesi için yıllardır gecesini gündüzüne katan emekçilerin maaşlarına göz diktiler. Sözde yöneticilerin kendileri, emekçi mühendislerin 3- 4 katı maaş alıp, aylık kirası 170 bin olan araçlarla, geceleri lüks mekânlarda günlerini gün ediyorlar. Diğer yanda hakları gasp edilen emekçiler mağdur ediliyorlar. Her fırsatta sosyal demokratlıktan bahseden CHP yönetiminin, emekçilere yönelik zulüm karşısındaki tutumu merakla bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Ağaç A.Ş. yönetimindeki kirli pazarlıkları, liyakatsiz yöneticilerin hangi tehditlerle nerelere ‘200 bin TL’ maaşla atandığını duyabilirsiniz. Kendi menfaatleri için koskoca İBB’yi düşürdükleri durumu çok ayrıntılı bir biçimde anlatacağız.”