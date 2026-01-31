Fenerbahçe yıldız ismi İstanbul'a getiriyor! Anlaşma sağlandı!

Ara transfer döneminde son haftaya girilirken Fenerbahçe, forvet hattını Angers'ın 19 yaşındaki santrforu Sidiki Cherif ile güçlendiriyor.

A Spor'un haberine göre, Sarı-Lacivertliler Fransız ekibi ile genç oyuncunun transferi için prensipte anlaşmaya vardı.

Haberde, Cherif'in kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçebileceği detayına yer verildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Fenerbahçe, Cherif için Angers'a 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Performansa bağlı 3 milyon Euro bonus maddesinin yer aldığı anlaşmada, oyuncunun bonservisi için 18 milyon Euro talep ediliyor.

Gine asıllı Fransız futbolcu Cherif bu yıl Angers formasıyla Ligue 1'de 19 maça çıkarken 4 kez gol sevinci yaşadı.