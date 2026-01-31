  • İSTANBUL
Çalıp çırptığınız paralara bakın

Yalanda da manipülasyonda da mahir olan CHP ve medyası, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan’ın maaşıyla ilgili açıklamalarını da bağlamından kopararak siyasi polemik konusu hâline getirdi.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

Milletvekili olmanın sorumluluğunu anlatan ve maaşının büyük bölümünün hemşehri buluşmalarına gittiğini belirten Özcan’ı linç eden Özgür Özel’in avanesi, ülkeyi yağmalayanların yahut halkı sömürenlerin “Geçinemiyoruz” yaygaralarına kör kalarak samimiyetsizliğin dibine vurdu. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, yakın tarihte AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’e “Alışveriş yaptım ama torbaları dolduramadım” diye dert yanmıştı. Gökçek de gülerek dinlediği Dinçer’e “Baklava kutularının içinden para alman gerek” şeklinde takılmıştı.

300 BİN EURO’LUK EMEKLİ

 

İBB ve 30 iştirakini hortumlayan, İstanbul’u talan eden suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da yolsuzluktan tutuklu belediye bürokratlarının ailelerinin geçim sıkıntısıyla karşı karşıya olduklarını ifade ederek kendisini komik duruma düşürmüştü. Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu da torunu kanalıyla Hırvatistan’a yolladığı 300 bin euroya değinmemiş, pişkince banka hesaplarına konulan bloke nedeniyle emekli maaşı ve kira gelirlerini alamadığından yakınmıştı. İmamoğlu’nun kara kutusu Murat Ongun’un danışman maaşıyla İsviçre’de kayak tatili yaptığı, 300 bin liralık maaşıyla 3 milyon 600 bin liralık yıllık kirasını peşin ödediği ortaya çıkmıştı.

SKANDALLAR PERDELENEMEZ

 

Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, şunları söyledi: “CHP’nin de medyasının da Özcan’ın maaşını bırakıp Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un şaibeli paralarına odaklanmasında yarar var. Böyle yanlış yöntemlerle skandalları perdeleme imkânı yok. CHP, garip bir durumda. Hem ısırıp yiyor hem bağırıyor. Hem çalıyor hem de ‘Hırsız var’ diye bağırıyor. Özgür Özel’in arkadaşları ve fondaşlar, Mestan Özcan’ın laflarını eğip bükerek İmamoğlu’nun günahlarını örtme derdinde ama nafile. Özcan’ı hedef almak yersiz. Bunun idrak edilmemesi, polemik konusu yapılması anlamsız. Bence bu aşamada Özcan’ın yapması gereken maaşını ve faturalarını CHP’lilere havale etmek. Bakalım, tatava yapanlar veya Özcan’ı yerme yarışına girenler o faturaları ödeyecek mi? O faturalardan yakınmayacak mı? Burada önemli olan milletvekilinin vatanının, memleketinin menfaatlerini korumasıdır. Ülkeyi soydurmasıdır. Biz, Türkiye’yi 10 kıravatlının soyduğu dönemleri hatırlıyoruz. Biz, eski Cumhurbaşkanı’nın yeğeni ve yakınlarınca batırıldığı devirlerde aldık ülkeyi. Biz, ABD Başkanı’ndan tir tir titreyerek borç almaya çalışan Başbakan’dan aldık. Bunları hesaba katmazlar, Özel’in arkadaşları ve fondaşlar. Onlar için esas olan kabahatleri unutturmak.

 

BUNLAR TANTANACI

İmamoğlu’nun ve Ongun’un yakınlarının, şaibelere karışanların ailelerinin geçinemediklerini savunanların gayeleri bu. Onlar, tantana görevi görecek. Onların amaçları çalınıp çırpınan, kaçırılan paraları dikkatten kaçırmak. Yani İmamoğlu’na hakim, ‘Müteahhitten aldığın para nereye gitti’ sorusunu soruyor. İmamoğlu, ‘Bu soruya cevap vermeyeceğim’ diyor. Böyle konuyu kapatamayınca yandaşlarını devreye sokuyor. Yandaşlar da haklı ya da haksız saldırıya geçiyor. Saldırının mahiyeti önemli değil. Yegâne plan ise milletin gözünü kapamak, kulağını tıkamak.”

