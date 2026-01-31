  • İSTANBUL
Emine Erdoğan'dan şefkat dolu paylaşım! Çocuklar için yeni yaşam alanları açıldı
Gündem

Emine Erdoğan'dan şefkat dolu paylaşım! Çocuklar için yeni yaşam alanları açıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Emine Erdoğan'dan şefkat dolu paylaşım! Çocuklar için yeni yaşam alanları açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Bahçelievler'de Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle tamamlanan Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Ek Yaşam Birimleri'nin açılışını gerçekleştirerek sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da açılışına katıldığı 'Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Ek Yaşam Birimleri'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nde büyüyen her çocuğumuzun, sevgiyle kuşatılmış bir geleceğe güvenle yürümesini diliyorum" ifadesini kullandı.

 

Paylaşımda, Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümetinin desteğiyle yapımı tamamlanan ek yaşam birimlerinin açılış programından görüntülerin bulunduğu videoya da yer verildi. (DHA)

 

