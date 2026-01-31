  • İSTANBUL
Sosyal Medya 75 yaşındaki Sandy'nin dramı Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi!
Sosyal Medya

75 yaşındaki Sandy'nin dramı Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
75 yaşındaki Sandy'nin dramı Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi!

Amerika Birleşik Devletleri’nde 75 yaşındaki Sandy isimli kadının, ilerlemiş yaşına rağmen bir zincir mağazada kasiyer olarak çalışmak zorunda kalması, Batı’nın parıltılı maskesinin altındaki derin sefaleti bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 75 yaşındaki Sandy isimli kadının bir zincir mağazada kasiyer olarak çalışmak zorunda kalması kapitalist sistemin acımasızlığını gözler önüne serdi. Emekli maaşı yetmediği ve kirasını ödeyemediği için evden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yaşlı kadın hayata tutunmaya çalışıyor.

 

Dört çocuk sahibi olmasına rağmen evlatlarıyla hiçbir bağının kalmadığını belirten Sandy’nin yaşadığı trajedi aslında modern Batı dünyasının genel bir özeti niteliğinde. Emperyalist güçlerin sömürü düzeni üzerine kurulu dünyasında yaşlı nüfusun önemli bir kısmı kimsesiz sevgisiz ve bakımsız bir şekilde kaderine terk ediliyor. Tüm dünya kaynaklarını kontrol eden Batı medeniyetinin kendi insanına sunduğu gelecek çaresizlik ve yalnızlıktan öteye geçemiyor.

