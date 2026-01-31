Önce gölgenden kurtul Özgür!

Buğra Kardan İstanbul

Hortumcu Ekrem İmamoğlu’nun güdümünde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir palavrası daha çöktü. “Muhalefetin belediyelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları engelleniyor” diyen Özel’i Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yalanladı. Bakan Kurum, İstanbul Fetihtepe Mahallesi’nde düzenlenen Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi 778 Konut Kura Çekim Töreni’nde hiçbir belediye başkanının talebini geri çevirmediklerini vurgulayarak, CHP lideri Özgür Özel’e şu sözlerle yüklendi:

HANGİ PROJEYİ ENGELLEMİŞİM?

“Özgür Bey, senin yönettiğin hangi şehirde bir gayret ortaya konmuş da Murat Kurum oraya destek olmamış? Hangi belediye başkanı kentsel dönüşümde destek istemiş de biz kapımızı kapatmışız? Hangisi bir proje getirmiş de biz ‘Hayır’ demişiz? Bir tane söyle, bir tane. Bizim başlattığımız ama partinize geçince yarım bıraktığınız kentsel dönüşüm projeleri var ya o projeleri Murat bitiriyor. ‘Kentsel dönüşüme engel oluyor’ dediğin Murat bitiriyor. Ben İstanbul’a her geldiğimde bir kentsel dönüşüm projesine imza atıyorum. Sen bugüne kadar ne yaptın?” Bu sözlerle akıllara CHP’li belediyelerin ellerine yüzlerine bulaştırdıkları kentsel dönüşüm çalışmaları geldi. İBB tarafından İstanbul’da 2025’te 1-2 bina dönüştürülmüştü. CHP yönetiminde olan İzmir’de dönüşüm projeleri tamamlanamamıştı. Projeler yarım yamalak bırakılmış, inşa çalışmaları yılan hikâyesine dönmüştü. Manisa’da CHP’li belediyelerce yarım kalan binaları elden geçirmek Bakanlığa düşmüştü. Hakeza Ankara’da verilen sözler tutulmadı.

ÇİVİ ÇAKMADILAR

Kurum, Özel’in CHP’sinin deprem bölgesine de çivi çakmadığından yakınarak, şöyle devam etti: “Özgür Bey gitmiş, ‘Deprem bölgesinde yanınızdayız’ diyor. 3 yıldır neredeydin ya? ‘Sen ne yaptın’ diye sormazlar mı adama? Bir çivi çakmadınız, bir çivi. 3 yıldır ortada yok, şimdi biz evleri teslim ettik, akılları başlarına geldi. Panikledi, arka arkaya tüm adamlarını gönderiyor, kendi gidiyor. Kendisinin ruh sağlığını iyi görmüyorum. Onu da anlamak lazım, zor bir süreçten geçiyor. Kendince bir taraftan Silivri’yi bir taraftan Ankara’yı idare ettiğini zannediyor. Aradan ‘Acaba ben çıkar mıyım, aday olabilir miyim’ diye çırpınıyor. Sanıyor ki bunları da kimse görmüyor. Ama şunu da bilmiyor, vesayetle siyaset olmaz. Gölgede duranın gölgesi olmaz Özgür Bey, sen önce o gölgelerden çıkacaksın!”

ÖZGÜR BEY, KULAK VERSİN

Akit’e konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Şehir Bilimci Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise, şunları söyledi: “Dönüşüm çalışmaları alanıma giriyor. Bu bakımdan Özgür Özel’in açıklamalarını üzüntüyle karşıladım. Kendisine tavsiyem, Bakan Kurum’u ziyaret eden CHP’li belediye başkanlarının sosyal medya hesaplarına bakmasıdır. Kurum, başkanlarla görüşüyor. Talepleri geri çevirmiyor. Asrın depreminde bir seneyi daha geride bırakıyoruz. Kurum’un afet illerinde yürüttüğü faaliyetleri görüyor, duyuyoruz. Yani Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Genel Kurul’da CHP’li milletvekilleri dahi Kurum’u tebrik ediyor. Özel, bu milletvekillerine kulak vermiyor mu? Türkiye için dönüşüm hayati. Belediyelerle koordinasyon önemli. Dönüşümü siyasete alet etmeme gerektiği de ortada. Kurum, arı gibi. Her gün bir yerde. Dönüşüm projelerini tamamlamaya, sosyal konutlar yapma derdinde.

KURUM’DAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ

Bakanlığın, belediyelerin can simidi olduğu muhakkak. CHP’li belediyelere ‘Bu bakanlıkla koordinasyon yapın’ diyoruz. Özel’e de dönüşüm faaliyetlerini takip etmeyi öğütlüyoruz ve ‘Kurum’la boşuna uğraşmayın. Buradan size ekmek çıkmaz’ diye sesleniyoruz. Yazık günah! İstanbul’da, İzmir’de CHP’li belediyeler dönüşümde kötü imtihan veriyor. Bu hakikat anlaşılmalı. İstanbul’da Haliç’in rengi kahverengi oldu. İBB Başkanı iken Cumhurbaşkanı’mız ve rahmetli Kadir Topbaş, buraya o kadar çok emek verdi ki! Haliç gibi metro hususunda da bir şey yapılmadı. Çivi çakılmadı, hizmet edilmedi, ha bire algı oyunu sahnelendi. Böyle bir şey olmaz. Yarın vaatler hatırlatılınca Özel ve arkadaşlarının diyeceklerini merak ediyoruz. Özel’den ricam Silivri’yi bırakmasıdır. Vesayetten kurtulmasıdır. Memleketin daha önemli meseleleri olduğunu bilmesidir. Milletin her şeyi bildiğini fark etmesidir.”