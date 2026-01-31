Vücudu güçlendiren 7 besin: Kalp, beyin ve bağışıklık dostu

Araştırmacıların 1.000’den fazla gıdayı incelediği kapsamlı analiz, günlük besin ihtiyacını en dengeli karşılayan yiyecekleri ortaya koydu. Çalışmaya göre kalpten bağışıklığa kadar pek çok alanda fayda sağlayan ve daha fazla tüketilmesi önerilen yedi besin öne çıkıyor. BADEM: Badem; tekli doymamış yağ asitleri, E vitamini ve lif açısından zengin bir besin. Araştırmalar, düzenli badem tüketiminin kalp-damar sağlığını desteklediğini, LDL olarak bilinen “kötü” kolesterolü düşürürken HDL yani “iyi” kolesterolü artırabildiğini gösteriyor. Yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet gibi kronik hastalıklar için risk faktörü taşıyan bireyler üzerinde yapılan çalışmalarda, badem tüketiminin bağırsak sağlığını iyileştirdiği, iltihaplanmayı azalttığı ve sindirim sisteminde önemli bir rol oynayan bütirat seviyelerini artırdığı saptandı.