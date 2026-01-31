O üründe makas açıldı: Tarlada 10 markette 40 lira!

FİYAT ARTIŞLARININ NEDENİ ARZ DARALMASI Bayraktar, seralarda güzlük üretim sezonunun sona erdiğini, baharlık ürünlerin ise henüz hasat aşamasına gelmediğini belirterek, kabak, sivribiber, salatalık, patlıcan ve domateste arzın azalmasının fiyatları yukarı çektiğini vurguladı. Soğuk hava koşullarının verimi düşürdüğünü, Antalya başta olmak üzere Mersin ve Muğla’da yaşanan aşırı yağış, fırtına, hortum ve dolu olaylarının da fiyat artışlarını hızlandırdığını belirten Bayraktar, talep azalmasının ise karnabahar ve pırasa fiyatlarını düşürdüğünü söyledi.