SON DAKİKA
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
O üründe makas açıldı: Tarlada 10 markette 40 lira!
Giriş Tarihi:

O üründe makas açıldı: Tarlada 10 markette 40 lira!

Ocak ayının verilerine göre, markette 41 ürünün 33’ünde fiyat artışı yaşanırken üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat farkı, yüzde 278’i aşarak havuçta görüldü.

#1
Foto - O üründe makas açıldı: Tarlada 10 markette 40 lira!

Ocak ayında üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat farkı olan ürünler açıklandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayına ilişkin üretici ve market fiyatları ile girdi maliyetlerindeki değişimleri değerlendirdi.

#2
Foto - O üründe makas açıldı: Tarlada 10 markette 40 lira!

MARKET FİYATLARI YÜKSELDİ Bayraktar, ocakta markette izlenen 41 ürünün 33’ünde fiyat artışı, 7’sinde fiyat düşüşü yaşandığını, bir üründe ise fiyat değişimi olmadığını açıkladı.

#3
Foto - O üründe makas açıldı: Tarlada 10 markette 40 lira!

HAVUÇTA FİYAT FARKI YÜZDE 278’İ AŞTI Ocak ayında üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat farkının yüzde 278,1 ile havuçta görüldüğünü belirten Bayraktar, bu ürünü yüzde 275,8 ile maydanoz, yüzde 229,8 ile pırasa ve yüzde 225,7 ile marulun takip ettiğini söyledi.

#4
Foto - O üründe makas açıldı: Tarlada 10 markette 40 lira!

Bayraktar, havuç ve maydanozun markette üretici fiyatının yaklaşık 3,8 katına, pırasa ve marulun ise 3,3 katına satıldığını kaydetti. Üreticide kilogramı 10 lira 50 kuruş olan havucun markette 39 lira 70 kuruşa, 5 lira 57 kuruş olan maydanozun 20 lira 92 kuruşa, 13 lira 53 kuruş olan pırasanın 44 lira 64 kuruşa, 10 lira 87 kuruş olan marulun ise 35 lira 39 kuruşa satıldığı bildirildi.

#5
Foto - O üründe makas açıldı: Tarlada 10 markette 40 lira!

MARKETTE ZAM ŞAMPİYONU KABAK Bayraktar, ocakta markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 67,2 ile kabak olduğunu belirtti. Kabağı yüzde 54,1 artışla sivribiber, yüzde 48,5 ile patlıcan ve yüzde 41,7 ile salatalık izledi.

#6
Foto - O üründe makas açıldı: Tarlada 10 markette 40 lira!

FİYATI EN FAZLA DÜŞEN ÜRÜN Markette fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 14,6 ile kuru fasulye oldu. Kuru fasulyedeki fiyat düşüşünü pırasa, portakal ve patates takip etti.

#7
Foto - O üründe makas açıldı: Tarlada 10 markette 40 lira!

ÜRETİCİDE DE EN YÜKSEK ARTIŞ KABAKTA Ocak ayında üreticide 33 ürünün 19’unda fiyat artışı yaşandığını, 6 üründe düşüş görüldüğünü, 8 üründe ise fiyat değişimi olmadığını belirten Bayraktar, üreticide en fazla fiyat düşüşünün yüzde 11 ile pırasada gerçekleştiğini söyledi.

#8
Foto - O üründe makas açıldı: Tarlada 10 markette 40 lira!

FİYAT ARTIŞLARININ NEDENİ ARZ DARALMASI Bayraktar, seralarda güzlük üretim sezonunun sona erdiğini, baharlık ürünlerin ise henüz hasat aşamasına gelmediğini belirterek, kabak, sivribiber, salatalık, patlıcan ve domateste arzın azalmasının fiyatları yukarı çektiğini vurguladı. Soğuk hava koşullarının verimi düşürdüğünü, Antalya başta olmak üzere Mersin ve Muğla’da yaşanan aşırı yağış, fırtına, hortum ve dolu olaylarının da fiyat artışlarını hızlandırdığını belirten Bayraktar, talep azalmasının ise karnabahar ve pırasa fiyatlarını düşürdüğünü söyledi.

