Koçari Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?

Koçari kelimesi, son dönemde özellikle yöresel kültür ve halk oyunları araştırmalarıyla birlikte merak konusu olmuştur. Bu ilginç kelimenin kökeni aslında "Göçeri" sözcüğüne dayanır ve "Göç" ile "Er" kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur. Koçari TDK sözlük anlamı incelendiğinde, bu kelimenin birden fazla kullanım alanına sahip olduğu görülmektedir. Yöresel halk dilinde telaffuz kolaylığı sebebiyle Koçari olarak kullanılan bu ifade, öncelikle uzun boylu, gürbüz ve yiğit delikanlı anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Koçari kelimesi; civan, çolpa ve mert gibi eş anlamlı sözcüklerle birlikte cesur ve kahraman manasında da Anadolu'nun farklı yörelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Koçari Sözlük Anlamı ve Kökeni

Koçari kelimesinin sözlükteki temel anlamlarından biri de "göç zamanı doğan çocuk" ifadesidir. Kelimenin kökenindeki "Er" öğesi, hem Karadeniz hem de Anadolu kültüründe erkek bebek ve yiğitlik anlamlarını taşımaktadır. Bu güçlü anlam yükü nedeniyle Koçari, aynı zamanda Karadeniz bölgesinde erkek çocuklarına verilen isimlerden biri olarak da karşımıza çıkar. Türkiye genelinde yaklaşık 400 kişi bu geleneksel isme sahiptir. Koçari kelimesi ne anlama gelir sorusunun cevabı, bu derin kültürel köklerde gizlidir.

Geleneksel Koçari Halk Oyunu Nedir?

Koçari, kelime anlamının ötesinde, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde en çok bilinen geleneksel halk oyunlarından biridir. Özellikle Artvin yöresine ait olan bu ritmik ve hızlı halk oyunu, en az 6 ila 8 kişiyle oynanır ve oyunda kadın ile erkek oyuncu sayısının eşit olması beklenir. Koçari halk oyunu, başlangıçta halay düzeninde başlasa da, ilerleyen ritimlerle birlikte coşkulu bir horon hareketliliğine dönüşür. Oyunun Muş ve Kars yörelerine özgü, farklı figürler içeren versiyonları da mevcuttur. Oyunun tam ortasında, ritmi ve akışı yöneten "Koçari" adı verilen bir kişi bulunur. Bu oyuna adını veren meşhur Karadeniz türküsü de yörede sıklıkla icra edilmektedir. Koçari halk oyunu, bölge kültürünün canlılığını yansıtan önemli bir kültürel mirastır.