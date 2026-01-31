  • İSTANBUL
Dünya ABD Başkanı Trump: Barış anlaşmasına çok yakınız
Dünya

ABD Başkanı Trump: Barış anlaşmasına çok yakınız

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump açıklamasında "Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasına çok yakınız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki başkanlık kararnamesi imza töreninde, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakere sürecine dair iyimser mesajlar verdi. Savaşın bir an önce son bulmasını arzuladıklarını belirten Trump, bu amaçla Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in Abu Dabi'deki müzakerelere katıldığını aktardı.

Müzakerelerden çok ümitli olduklarını vurgulayan Trump, "Witkoff ve Kushner oradalar. Bence anlaşma için bir şansımız var. Zelenskiy ve Putin'in birbirlerine duydukları nefret, süreci zorlaştırsa da barış anlaşmasına çok yakınız" değerlendirmesinde bulundu.

 

Bugüne kadar 8 farklı savaşı sona erdirdiğini ve Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmenin de diğerlerinden daha kolay olacağını düşündüğünü dile getiren Trump, savaşın uzamasını Zelenskiy ve Putin arasındaki anlaşmazlığa bağladı. Müzakerelerin gidişatından memnun olduğunu belirten Trump, anlaşma ihtimalini oldukça yüksek gördüğünü ifade etti.

