İstanbul Boğazında gemi arızası paniği
İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde arızalanan 188 metre boyundaki dökme yük gemisi kurtarıldı.
İstanbul’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde makine arızası yaşayan NOTA APP isimli 188 metre boyundaki dökme yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonuyla Ahırkapı’ya demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde makine arızası yaşayan 'Nota App' isimli 188 metre boyundaki dökme yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımızın ve 'Nazım Tur' römorkörümüzün refakatinde, 'Kurtarma-6' ve 'Mehmetçik' römorkörlerimizin yedeğinde çekilerek Ahırkapı Demir Sahası'nda emniyetle demirletildi."