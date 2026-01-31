Karar’dakiler, CHP rüşvetlerini niye yazamıyorlar?

CHP’li belediyelerde yaşanılan rüşvet ağı için açılan davada, dördüncü gün de tamamlandı..

Bakalım, Karar gazetesindeki kendilerini dindar olarak gösteren arkadaşlar, bugün bir şey yazabilecekler mi?

Üçüncü günün ifadelerinden sonra, dünkü gazetelerine baktım..

Gözlerim arıyor, bir haber..

Gözlerim arıyor, yazarlarından bir tanesi, anlatsın: “Burda yolsuzluk var deniliyor ama.. Yolsuzluk yok. Çünkü ...” desin..

“Kuralsız yeni dünya” diye yazmış, HAMAS’ın eylemlerinin, Gazze’deki soykırıma bahane edildiğini belirterek, çaktırmadan CHP’nin söylemine destek veren Taha Akyol.

Oysa yazabilirdi..

Önceki gün ifade veren Beltaş yetkilisi Önder Gedik’e, “650 milyon TL’lik hastane arsasını niye satma ihtiyacı hissettiniz”, diye sorabilirdi..

Sorabilmiş mi? Soramamış..

Ahmet Taşgetiren, “İran’a Trump gibi bakmasak bile…” diye yazısını, yine yazardı..

