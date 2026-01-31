  • İSTANBUL
Karar'dakiler, CHP rüşvetlerini niye yazamıyorlar?
Gündem

Karar'dakiler, CHP rüşvetlerini niye yazamıyorlar?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Karar’dakiler, CHP rüşvetlerini niye yazamıyorlar?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Karar’dakiler, CHP rüşvetlerini niye yazamıyorlar?" başlıklı yazısı...

CHP’li belediyelerde yaşanılan rüşvet ağı için açılan davada, dördüncü gün de tamamlandı..

Bakalım, Karar gazetesindeki kendilerini dindar olarak gösteren arkadaşlar, bugün bir şey yazabilecekler mi?

Üçüncü günün ifadelerinden sonra, dünkü gazetelerine baktım..

Gözlerim arıyor, bir haber..

Gözlerim arıyor, yazarlarından bir tanesi, anlatsın: “Burda yolsuzluk var deniliyor ama.. Yolsuzluk yok. Çünkü ...” desin..

 

“Kuralsız yeni dünya” diye yazmış, HAMAS’ın eylemlerinin, Gazze’deki soykırıma bahane edildiğini belirterek, çaktırmadan CHP’nin söylemine destek veren Taha Akyol.

Oysa yazabilirdi..

Önceki gün ifade veren Beltaş yetkilisi Önder Gedik’e, “650 milyon TL’lik hastane arsasını niye satma ihtiyacı hissettiniz”, diye sorabilirdi..

Sorabilmiş mi? Soramamış..

 

Ahmet Taşgetiren, “İran’a Trump gibi bakmasak bile…” diye yazısını, yine yazardı..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

M.ucr

Bir hortum da onlara bağlanmıştır.

Suç örgütünün liderinden dolayı olabilir mi

Acaba...
