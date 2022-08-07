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Spor Adana Demirspor Lig'e 3 puanla başladı
Spor

Adana Demirspor Lig'e 3 puanla başladı

Süper Lig'in açılış haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Giresunspor'u 3-2 mağlup ederek Lig'e 3 puanla başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 23:36:00 -
Adana Demirspor Lig'e 3 puanla başladı

Giresunspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in ilk haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı mücadeleyi konuk ekip kazandı.

Adana Demirspor 3 puanla başladı

Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Gökhan İnler, 28. dakikada Younes Belhanda ve 82. dakikada Henry Onyekuru kaydetti. Ev sahibi Giresunspor'un gollerini ise 56. dakikada Borja Sainz ile 90+1. dakikada Rahmetullah Berişbek attı.

Onyekuru siftah yaptı

Adana Demirspor'da Gökhan İnler 1 gol 1 asistlik performansıyla parlarken, yeni transfer Henry Onyekuru da ilk maçında golle tanıştı.

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