Adana Demirspor Lig'e 3 puanla başladı
Süper Lig'in açılış haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Giresunspor'u 3-2 mağlup ederek Lig'e 3 puanla başladı.
Giresunspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in ilk haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı mücadeleyi konuk ekip kazandı.
Adana Demirspor 3 puanla başladı
Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Gökhan İnler, 28. dakikada Younes Belhanda ve 82. dakikada Henry Onyekuru kaydetti. Ev sahibi Giresunspor'un gollerini ise 56. dakikada Borja Sainz ile 90+1. dakikada Rahmetullah Berişbek attı.
Onyekuru siftah yaptı
Adana Demirspor'da Gökhan İnler 1 gol 1 asistlik performansıyla parlarken, yeni transfer Henry Onyekuru da ilk maçında golle tanıştı.