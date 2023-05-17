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Spor Adana Demirspor, Karagümrük'ü yıktı
Spor

Adana Demirspor, Karagümrük'ü yıktı

Yeniakit Publisher
2023-05-17 22:30:00 -
Adana Demirspor, Karagümrük'ü yıktı

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2'lik skorla yendi.

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Adana Demirspor deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaştı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Cherif Ndiaye, 76. dakikada Onyekuru ve 84. dakikada Dresevic kendi kalesine attı. Fatih Karagümrük'ün gollerini 44. dakikada Borini ve 80. dakikada Diagne kaydetti.

Bu sonucun ardından Adana Demispor puanını 63'e yükseltirken Fatih Karagümrük, 44 puanda kaldı.

Gelecek hafta Adana Demirspor sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Fatih Karagümrük ise deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak.
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