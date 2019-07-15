Adana Demirspor ikinci etapta ilk çalışmasını yaptı Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ikinci etap kampının ilk çalışmasını bugün sabah Bolu’da yaptı.

Dün akşam saatlerinde kalacağı otele yerleşen mavi lacivertli takım sabah saatlerinde kondisyon ve taktik çalışmalar yaparak ikinci etaba başladı.

Teknik DirektörÜmit Özat nezaretinde yapılan antrenmanda futbolcuların hırslı ve istekli oldukları gözlendi.

Son bölümde oynanan dar alanda çift kale maç sırasında yağmur zaman zaman etkili olurken ikili mücadelelerde kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Adana Demirspor ilk hazırlık maçını 17 Temmuz Çarşamba günü Romanya 1. Lig takımlarından Concordia Chiajna takımı ile saat18.00’da oynayacak.

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