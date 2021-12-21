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Spor Adana Demirspor-Galatasaray Muhtemel 11'leri
Spor

Adana Demirspor-Galatasaray Muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 15:13:00 - 2021-12-21 15:14:17
Adana Demirspor-Galatasaray Muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Arda Kardeşler'in yöneteceği mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligde istediği gibi bir performans sergileyemeyen sarı-kırmızılı takım, 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. 24 puan toplayan Galatasaray, haftaya 11. sırada girdi.

Adana Demirspor ise 7 galibiyet ve beşer beraberlik ile yenilgi gördü. 26 puan elde eden mavi-lacivertli takım, 18. hafta öncesinde 7. sırada bulunuyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Adana Demirspor'da eksik oyuncu bulunmuyor ancak Mario Balotelli, Jonas Svensson ve Samet Akaydın sarı kart sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da kaleci Fernando Muslera, Sacha Boey, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne, Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER!

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Kaan, Stambouli, Gökhan, Bjarnason, Yunus, Vargas, Balotelli

GALATASARAY: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Mohamed

HAKEM: Arda Kardeşler
STAT: Yeni Adana Stadı
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 2

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