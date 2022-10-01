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Spor Adana Demirspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Spor

Adana Demirspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 15:53:00 -
Adana Demirspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Adana Demirspor - Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, 7 müsabakada 5 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Bu performansının karşılığında 16 puan elde eden Galatasaray, haftaya averajla ikinci girdi.

Galatasaray ile aynı puanı toplayan Adana temsilcisi ise liderlik koltuğunda oturuyor.

Eksikler
Galatasaray'da hafif sakatlıkları bulunan Mauro Icardi ile Yusuf Demir'in kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Muhtemel 11'ler
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Yusuf Sarı, Belhanda, Onyekuru, Emre Akbaba

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjö, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

 

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