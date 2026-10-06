Halı sahada kalp krizi riskine dikkat! Bu belirtiler alarm veriyor
Genç yaşlarda görülen kalp krizi ve ani kalp ölümleri, yoğun tempolu sporlar öncesinde alınması gereken önlemleri yeniden gündeme taşıdı. Özellikle halı saha gibi yüksek efor gerektiren aktiviteler, fark edilmeyen kalp rahatsızlıklarını ortaya çıkarabiliyor. Uzmanlar; göğüs ağrısı, nefes darlığı veya çarpıntı şikâyeti bulunan kişilerin ağır egzersizlere başlamadan önce sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğine dikkat çekiyor. İşte spor sırasında kalp sağlığı için göz ardı edilmemesi gereken belirtiler...