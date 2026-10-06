Halı sahada kalp krizi riskine dikkat! Bu belirtiler alarm veriyor

"GÖĞÜS AĞRISI VE NEFES DARLIĞI VARSA AĞIR SPORDAN KAÇININ" Halı saha gibi yoğun efor gerektiren aktiviteler sırasında kalp hastalıklarının ortaya çıkma ihtimalinin arttığını kaydeden Çetin, özellikle daha önce ortaya çıkan belirtilerin önemsenmesi gerektiğini söyledi. Çetin, "Özellikle bu şekilde ağır efor gerektiren sporlarda eğer hastanın öncesinde gelişen nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı gibi semptomları varsa, bunları neticelendirmeden ağır sporlar yapması çok uygun değil. Bu hastaların öncelikle kardiyoloji değerlendirmesi yaptırması, herhangi bir sorun görülmediği taktirde spor yapması uygun olur" ifadelerini kullandı.