  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Adana Demirspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Spor

Adana Demirspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-31 12:37:00 -
Adana Demirspor-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında bugün oynanacak Adana Demirspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Halil Umut Meler oldu.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında bugün saat 21.45’te Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam’ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Bersan Duran yapacak. 4. hakem ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler oturacak. AVAR’da da Süleyman Özay görev yapacak.

Skandal hareket! Maç esnasında bunu da yaptı: Hakem görür görmez oyundan attı...
Skandal hareket! Maç esnasında bunu da yaptı: Hakem görür görmez oyundan attı...

Aktüel

Skandal hareket! Maç esnasında bunu da yaptı: Hakem görür görmez oyundan attı...

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Spor

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Antalyaspor - Hatayspor maçında hakem Atilla Karaoğlan darp edildi!
Antalyaspor - Hatayspor maçında hakem Atilla Karaoğlan darp edildi!

Spor

Antalyaspor - Hatayspor maçında hakem Atilla Karaoğlan darp edildi!

Ahmet Hoca artık dayanamadı: O isim çok şaşırtacak! Maçın hakemi için olay sözler…
Ahmet Hoca artık dayanamadı: O isim çok şaşırtacak! Maçın hakemi için olay sözler…

Spor

Ahmet Hoca artık dayanamadı: O isim çok şaşırtacak! Maçın hakemi için olay sözler…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan'dan Türkiye'ye girdi, yakalandı! Araçtan çıkanlara inanamayacaksınız
Sosyal Medya

Yunanistan'dan Türkiye'ye girdi, yakalandı! Araçtan çıkanlara inanamayacaksınız

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobilde, yapılan arama sonucunda adeta bir hayvanat bahç..
Terörle iltisaklı kişi ve kurumuların mal varlığı donduruldu
Gündem

Terörle iltisaklı kişi ve kurumuların mal varlığı donduruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre terörle iltisaklı çok sayıda kişi ve kurumun mal varlığı donduruldu.
Her gördüğünüz teyzeyi sakın Müslüman sanmayın! Bunak kadın bakın ne diyor? "Peygamberin bu ülkeye ne faydası var?" Bunlar Türkiye sokaklarında başıboş dolaşıyor
Sosyal Medya

Her gördüğünüz teyzeyi sakın Müslüman sanmayın! Bunak kadın bakın ne diyor? “Peygamberin bu ülkeye ne faydası var?” Bunlar Türkiye sokaklarında başıboş dolaşıyor

Bir sokak röportajında konuşan bunamış bir kadının tartışmaya girdiği genç ile yaptığı konuşmalar kan dondurdu. Her yerde karşımıza çıkan ve..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23