Adana Demirspor bombayı patlattı! Mario Balotelli geliyor
Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, Younes Belhanda'dan sonra Mario Balotelli'yle ikinci bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İtalyan golcü ile anlaşma sağlayan Adana Demir'in, hafta içinde Balotelli'yi Türkiye'ye getireceği öğrenildi. Başkan Murat Sancak, "Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Biz deli, o deli, merak etmesin kimse biz onu yönetiriz" ifadelerini kullandı.
Adana Demir'de bombalar peş peşe patlıyor. Younes Belhanda'nın ardından Mario Balotelli de Akdeniz ekibinin formasını giyiyor. Kulüp Başkanı Murat Sancak, "Balotelli ile %85 oranında anlaştık. Daha bitmedi, son görüşmeyi yapacağız. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Hayırlısıyla olsun diyoruz" dedi.
"Biz deli o deli"
Murat Sancak sözlerini şöyle sürdürdü: Parasının yarısını sponsorlar karşılayacak, merak edilmesin. Balotelli için deli diyorlar. Biz Adanalıyız biz de deliyiz kimse merak etmesin biz onu yönetiriz.