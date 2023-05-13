Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan sert paylaşım! Oyunun rengini belli etti
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini sert sözlerle açıkladı.
14 Mayıs seçimlerine saatler kala spor dünyasından pek çok isim kullanacağı oyları ilan etti. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, seçimlerde desteklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için üst üste paylaşımlar yaptı.
"Yıkmayı bırak, sallayamazsın bile"
Erdoğan ile çektirdiği kareyi profil fotoğrafı yapan Sancak, bir sosyal medya kullanıcısının "Yıkmayı bırak sallayamazsınız" paylaşımını hikayesine ekledi.
Net mesaj
Millet İttifakı'na yönelik tepki paylaşımları da yapan Sancak, oldukça sert mesajlar yolladı.