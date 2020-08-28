Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’tan Manuel Fernandes açıklaması

Adana Demirspor, TFF 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalmış ve penaltı atışları sonrasında müsabakayı 6-5 kaybetmiştşi. Kıl payıyla Süper Lig’e yükselme fırsatını tepen Adana Demirspor’un, yeni sezon öncesi transferde büyük oynadığı iddia edilmiş ve Rus ekibi Krasnodar’da forma giyen Manuel Fernandes’in peşinde olduğu ileri sürülmüştü.

Beşiktaş’ın eski yıldızı Manuel Fernandes transferi hakkında, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’tan açıklama geldi.

Transfer iddiaları asılsız

Sancak, İhlas Haber Ajansı’na konuştu.

Fernandes transferini yalanlayan Murat Sancak, “8 tane yabancı oyuncumuz mevcut, tamamıyla yalan haber” dedi.

Beşiktaş’ın eski orta saha oyuncusu Manuel Fernandes, son olarak Rusya’ya gitmiş ve Krasnodar’da forma giymişti. Takımıyla sözleşmesi biten 34 yaşındaki Fernandes’in, şu anda herhangi bir takımla anlaşması yok.