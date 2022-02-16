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Spor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Beşiktaş maçındaki görüntüleri olay oldu
Spor

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Beşiktaş maçındaki görüntüleri olay oldu

Beşiktaş'la 1-1 berabere biten maç sonrası yaptığı açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın protokol tribününde televizyon parçaladığı görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 13:58:00 -

Süper Lig’in 25. haftasında oynanan ve 1-1 sona eren olaylı Adana Demirspor - Beşiktaş maçının yankıları devam ediyor.

Zorlu mücadele sonrası yaptığı açıklamalarla geniş yankı uyandıran Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın protokol tribününde çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

90+5’te gelen gol geçersiz sayılınca...

Büyük çekişmeye sahne olan maçın 42. dakikasında Adana Demirspor’un Balotelli ile bulduğu gol VAR’da yapılan inceleme sonrası iptal edildi. VAR hakemi Sarper Barış Saka’nın orta hakem Şansalan’ı pozisyon öncesi faul şüphesiyle uyarmasının ardından gol geçersiz sayıldı.

90+2’de Samet Akaydın ile beraberlik golünü bulan Adana Demirspor, 90+5’te bir kez daha fileleri havalandırdı ancak Balotelli’nin kaleci Ersin’in görüş açısını kapattığı ve ofsaytta olduğu gerekçesiyle bu gol de VAR kararıyla iptal edildi.

Verilen kararlar neticesinde oldukça gerilen Adana Demirspor cephesinde mücadeleyi protokol tribününde takip eden başkan Murat Sancak adeta kendini kaybetti.

Ali Şansalan’ın son dakika kararı sonrası çılgına dönen Sancak önünde bulunan televizyonu alarak yere fırlattı. Oldukça sinirli olduğu görülen başkan Sancak’ı yanında bulunan yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı.

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