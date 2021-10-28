Adana Demir-Niğde Anadolu maçı kaç kaç bitti? Adana Demir maç sonucu
Adana Demir maçı kaç kaç bitti? Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçında Adana Demir sahasında Niğde Anadolu'yu konuk etti. Futbolseverler maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Adana Demir maçı sonucu nedir?
Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçında Adana Demir evinde Niğde Anadolu’yu konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Adana Demir-Niğde Anadolu maçı kaç kaç bitti? Adana Demir maç sonucu
Adana Demir-Niğde Anadolu maçı 3-0 sona erdi.
11. dakikada Younès Belhanda ev sahibini 1-0 öne geçirdi.
69.da Assombalonga durumu 2-0'a getirdi.
Maçın sonucunu 80'de Assombalonga ilan etti: 3-0