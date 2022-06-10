Adana Büyükşehir Belediyesi memur alacak
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 18.07.2022 – 22.07.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.00 arasında) Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi Seyhan/Adana adresine müracaatlarını yapabileceklerdir.
a) Elektronik ortamda belediyemiz [email protected] e-posta adresine gönderilecektir.
b) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu Adana Büyükşehir Belediyesi (Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/Adana) adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İtfaiye Eri kadrosuna başvurular
d) Başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
e) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
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