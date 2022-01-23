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Yerel Adana - Ankara Otoyolu'nda ulaşım yeniden sağlandı
Yerel

Adana - Ankara Otoyolu'nda ulaşım yeniden sağlandı

Etkisini artıran kar yağışı sebebiyle kapanan Adana - Ankara Otoyolu'nda ulaşım yeniden sağlanmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 06:01:00 -
Adana - Ankara Otoyolu'nda ulaşım yeniden sağlandı

Akşam saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı bölgeyi olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ile buzlanma sonrası çok sayıda TIR ve Sivil araç sürücüsü otoyolda mahsur kaldı. Otoyolu'nun Ankara yönü kısa süreli ulaşıma kapandı.

Şiddetli kar yağışı nedeniyle Adana-Ankara Otoyolu'ndaki ulaşım da aralıklarla tıkandı. Dünden bu yana hummalı bir çalışma yürüten ekipler, otoyolu tekrar ulaşıma açtı.

Sosyal medya hesabından sık sık bilgilendirme yapan Pozantı Belediye başkanı Çay: "İlçemizde Karayolları ve Pozantı belediyesi ekipleri kar temizliğine devam ediyor. İlçemizde kapalı hiçbir yol kalmayacak" ifadelerini kullandı.

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