  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 4 yıllık 2 yıllık başarı sırası

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasında sonra YKS 2020 tercihleri, 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ni tercih edecek adaylar Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 2020, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4 yıllık bölümler ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4 yıllık taban puanları ile Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2 yıllık bölümler, taban puanları başarı sırası merak edilmekte.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 15:43:00 - 2020-07-21 15:48:08
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 4 yıllık 2 yıllık başarı sırası

ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzunu açıkladı. YKS sınav sonuçları açıklanmasından sonra üniversite tercihleri başlayacak. YKS 2020 tercihleri, 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ni tercih edecek adaylar Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 2020, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4 yıllık bölümler ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4 yıllık taban puanları ile Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2 yıllık bölümler, taban puanları başarı sırası merak edilmekte. 

İşte ÖSYM tarafından açıklanan 2020 YKS tercih kılavuzu Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları başarı sırası

 

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Biyomühendislik(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Gıda Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Havacılık ve Uzay Mühendisliği(İngilizce)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

İşletme(İngilizce)

(İşletme Fakültesi)

Maden Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(İngilizce)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce)

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler(İngilizce)

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finans(İngilizce)

(İşletme Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(İngilizce)

(İşletme Fakültesi)

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi YÖK ATLAS tercih robotu için tıklayınız

Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralamaları konjenlarları
Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralamaları konjenlarları

Eğitim

Adıyaman Üniversitesi taban puanları 2020 başarı sıralamaları konjenlarları

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık
Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık

Eğitim

Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2020 4 yıllık Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2 Yıllık

Sınıf öğretmenliği devlet üniversiteleri Sınıf öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması
Sınıf öğretmenliği devlet üniversiteleri Sınıf öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Eğitim

Sınıf öğretmenliği devlet üniversiteleri Sınıf öğretmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Dicle Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanları 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanı 2020
Dicle Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanları 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanı 2020

Eğitim

Dicle Üniversitesi taban puanları başarı sıralaması kontenjanları 4 yıllık 2 yıllık bölüm puanı 2020

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı