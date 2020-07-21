Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 4 yıllık 2 yıllık başarı sırası

ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzunu açıkladı. YKS sınav sonuçları açıklanmasından sonra üniversite tercihleri başlayacak. YKS 2020 tercihleri, 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ni tercih edecek adaylar Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 2020, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4 yıllık bölümler ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 4 yıllık taban puanları ile Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2 yıllık bölümler, taban puanları başarı sırası merak edilmekte.

İşte ÖSYM tarafından açıklanan 2020 YKS tercih kılavuzu Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları başarı sırası

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Biyomühendislik(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Enerji Sistemleri Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Gıda Mühendisliği

(Mühendislik Fakültesi)

Havacılık ve Uzay Mühendisliği(İngilizce)

(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

İşletme(İngilizce)

(İşletme Fakültesi)

Maden Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği(İngilizce)

(Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık

(Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mütercim-Tercümanlık(Fakülte)(İngilizce)

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(İngilizce)

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler(İngilizce)

(Siyasal Bilgiler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Finans(İngilizce)

(İşletme Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri(Fakülte)(İngilizce)

(İşletme Fakültesi)

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