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Adana Aladağ'da bir mahalledeki karantina kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:10:19 -
Adana Aladağ'da bir mahalledeki karantina kaldırıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesi Gerdibi Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Nisan'dan bu yana uygulanan karantina kaldırıldı.

Aladağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Gerdibi Mahallesi'ndeki karantina uygulamasının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Gürkan Üçüncü, vatandaşları maskesiz dışarı çıkmamaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Gerdibi Mahallesi, Kovid-19 tedbirler kapsamında salgının yayılmasını kontrol etmek amacıyla 15 Nisan'da karantinaya alınmıştı.

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