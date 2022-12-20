Adamsan, bunu Erdoğan'ın yüzüne söylersin Akif Beki! Hadi yap da görelim meymenetsiz herif

Bir zamanlar "Ne söyleyecek" diye Tayyip Erdoğan'ın ağzının içine bakan, ancak şimdilerde aynı Erdoğan'a ağzına geleni söyleyecek kadar zıvanadan çıkan Akif Beki, yine şaşırtmadı.

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni gibi çıkan Karar'daki köşesinde, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaretler savuran Ekrem İmamoğlu ile sadece şiir okudu diye siyasi yasakla karşı karşıya kalan Tayyip Erdoğan'ı aynı kefeye koyan Beki, büyük bir skandala imza attı.

Beki, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası Saraçhane mitinginin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu rahatsız ettiği iddiaları hakkında "Kılıçdaroğlu Almanya'dayken İmamoğlu'yla Akşener, Saraçhane'de otobüse çıkmış. Cumhur İttifakının zoruna gitti, çok içerledi. Üzüntüsünü hâlâ içinden atamıyor. Bay Kemal'e yapılır mı bu, nasıl yaparlar! CHP liderine komplo kurulduğu, operasyon çekildiği şüphesi de iktidar ortaklarının uykusunu kaçırıyor. Bu vefasızlığa ve kalleşliğe fena bozuluyorlar. Altılı Masa'nın derdi, onları epey germiş görünüyor" ifadelerini kullanarak nasıl bir karakter yapısına sahip olduğunu ortaya koydu.

Beki, "Erdoğan'ın İBB başkanlığı, yine bir mahkeme kararıyla düştüğünde öyle demiyorlardı. Mahkeme de verse o karar hukuki değil siyasiydi, haksızdı. İmamoğlu kararı ise haklı. Hatta "ahmak" lafından belediye başkanlığının düşürülebileceğine hak vermeyenler, akılsız da. Siyasi değil hukuki olduğuna nasıl inanmazlar!" diyerek de muhakeme ve izan gibi hasletlerden nasipsizliğini gözler önüne serdi.