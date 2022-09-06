Adamo Nagalo kim kaç yaşında? Adamo Nagalo hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak sarı-lacivertli takımın genç futbolcu Adamo Nagalo ile ilgilendiği öne sürüldü. Futbolseverler ise 'Adamo Nagalo kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Adamo Nagalo hangi takımda oynuyor?
Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluk özlemine son vermek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Fenerbahçe'nin ismi Adamo Nagalo ile anılmaya başlandı. Peki, Adamo Nagalo kim?
Adamo Nagalo kim kaç yaşında? Adamo Nagalo hangi takımlarda oynadı?
Adamo Nagalo 22 Eylül 2002'de Gana'da dünyaya geldi. 19 yaşındaki futbolcu 23 Temmuz 2021'de Danimarka ekibi Nordsjaelland'ın A takımına yükseldi.
Nordsjaelland formasıyla 43 maça çıkan Fildişi Sahilli futbolcu 1 gol atıp 2 asist yaptı. Stoper mevkiinde görev alan futbolcu 1,85 boyunda.