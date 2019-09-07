Hasan Özan Bursa

Zabıta teşkilatının 193’üncü kuruluş yıldönümü etkinliğine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, esenlik hizmetlerinin ulaştırılmasıyla ilgili net konuştu. Kuralların herkes için geçerli olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, “Adamına göre muamele yok” dedi.

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 193’üncü yılını farklı etkinliklerle kutlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, bu kez 17 ilçede görevli zabıtaları kahvaltıda bir araya getirdi. Gölpark’ta düzenlenen etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da zabıtaları yalnız bırakmadı. Başkan Aktaş, halkın esenliğini sağlayan zabıtaların zor bir görev üstlendiğini vurguladı. Büyükşehir zabıtasının 239 personel ve 31 araçla görev yaptığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Adamına göre muamele kesinlikle yok. Kurallar herkes için geçerli” diye konuştu.