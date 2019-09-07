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“Adamına göre muamele yok”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, esenlik hizmetlerinin ulaştırılmasıyla ilgili kuralların herkes için geçerli olduğunu belirterek, “Adamına göre muamele yok” dedi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:45
“Adamına göre muamele yok”

 Hasan Özan  Bursa 

Zabıta teşkilatının 193’üncü kuruluş yıldönümü etkinliğine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, esenlik hizmetlerinin ulaştırılmasıyla ilgili net konuştu. Kuralların herkes için geçerli olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, “Adamına göre muamele yok” dedi.

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 193’üncü yılını farklı etkinliklerle kutlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, bu kez 17 ilçede görevli zabıtaları kahvaltıda bir araya getirdi. Gölpark’ta düzenlenen etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da zabıtaları yalnız bırakmadı. Başkan Aktaş, halkın esenliğini sağlayan zabıtaların zor bir görev üstlendiğini vurguladı. Büyükşehir zabıtasının 239 personel ve 31 araçla  görev yaptığını vurgulayan Başkan Aktaş, “Adamına göre muamele kesinlikle yok. Kurallar herkes için geçerli” diye konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 09:45
  1. Zabıta teşkilatı
  2. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
  3. Zabıta
  4. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı
  5. Gölpark

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