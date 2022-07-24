Adamı ekmek çarpar İmamoğlu! Eko'dan Oscar'lık performans
Göreve geldiği günden bu yana icraat değil şov yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine Oscar'lık bir performansa imza attı.
Göreve geldiği günden bu yana icraat değil şov yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yine Oscar'lık bir performansa imza attı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu ve CHP heyetinin katılımıyla İBB Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası açılışı gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyetle fabrikayı dolaşan İmamoğlu, CHP liderine ekmek bölüp verdi.
İmamoğlu'nun bu yalakalığına kayıtsız kalmayan Kemal Kılıçdaroğlu ise "Ekrem Bey'in çabalarının sonucunu İstanbullular takdir ediyor. Ekrem Bey büyük baskılar görüyor ve engellenmek isteniyor" herzelerini yumurtladı.