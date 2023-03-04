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Gündem Adam her tarafa oynuyor! Fazıl Say şekilden şekile girdi
Gündem

Adam her tarafa oynuyor! Fazıl Say şekilden şekile girdi

Muhalifler, altılı masanın çalkantıları yüzünden çıldırmak üzere. Neyi savunduğu belli olmayan kesim, muhalif partilerin içler acısı durumu yüzünden dün sevdiğine bugün karşı çıkıyor, dün karşı çıktığına bugün seçim kazandırmak istiyor. Fazıl Say'ın bu bağlamdaki sosyal medya paylaşımları alay konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 14:25:00 -
Adam her tarafa oynuyor! Fazıl Say şekilden şekile girdi

Altılı masa ilk toplandığında, “Kazanacak aday” isimleri üzerinde duruldu. Bu yüzden başta Fazıl Say olmak üzere çok sayıda muhalif ünlü CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu örnek gösterdi.

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İbre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a dönünce, hep birlikte İmamoğlu’nu satıp ABB Başkanı’nı desteklediler.

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Bu “döneklik” halen gündemdeyken, Fazıl Say bu kez Canan Kaftancıoğlu güzellemelerine başladı.
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Altılı masa İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından dağıtılınca, Say bu kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hayranı oldu çıktı!..

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Üstelik Fazıl Say, daha önce açık ve net şekilde, “Kılıçdaroğlu aday olmamalı” demişti.

Muhaliflerin bu çarkları, içinde bulunduğu acizliği gözler önüne serdi!..

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