Adaletin terazisi kıyafete göre
Dini inançlarından dolayı başını örten kadınlara sokakta saldıran, yumruk ve tekme atanlar serbest bırakılırken, şortlu ve mini etekli kadınlara saldıranlar mahkum ediliyor. Mahkemelerin kıyafetlere göre verdiği cezalar kamuoyunda, “Adaletin terazisi kıyafete göre hüküm veriyor” kanaatini oluşturdu.17 Nisan 2018 Salı 11:24
HAKKI BİLİR/ İSTANBUL Sokakta gördükleri başörtülü kadınlara yumruk ve tekmelerle saldıran alçakların yaptıklarının hesabı hukuk nezdinde sorulmadı. 15 Mart’ta Kerime P. isimli çarşaflı bir kadına saldıran Atınç Manap çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi. Tek suçu başörtülü olmak olan A.Ç isimli tesettürlü kadına yumruk atarak yere seren Hakan Dündar da yargılandığı mahkeme tarafından tahliye edildi. Geçtiğimiz şubat ayında 16 yaşındaki Fatma Dilara Aslıhan Yiğit isimli başörtülü kıza saldıran Almila Kursar serbest bırakıldı. Şubat 2017’de Denizli’de H.D ile K.O isimli iki başörtülü kıza saldıran Murathan Solak isimli şahıs da tutuklanmadı. Oysa Ayşegül Terzi isimli şortlu bir kadına saldıran meczup Abdullah Çakıroğlu çıkarıldığı mahkemece 3 yıl 10 ay cezaya çarptırılırken, minibüste tartıştığı Asena Melisa Sağlam isimli mini etekli kıza saldıran Ercan Kızıltaş da 3 yıl 9 ay hapse çarptırılarak cezaevine konmuştu.
SERBESTÇE DOLAŞIYORLAR
Başörtülü kadınlara saldıran provokatörlerin tutuklanmaması ve üst sınırdan ceza almaması, mütedeyyin kadınlara saldırmak için bahane arayan hainlerin ekmeğine yağ sürüyor. Şu ana kadar tesettürlü kadınlara yönelik sözlü ve fiili saldırılarda bulunanların hepsinin dışarıda serbestçe dolaşıyor olması, yeni saldırıların da önünü açıyor. 15 Mart’ta Kadıköy Bostancı Metrosu’nda araç bekleyen Kerime P. isimli çarşaflı bir kadın Atınç Manap isimli bir hain tarafından sözlü ve fiili saldırıya uğradı. Ağır hakaretler eşliğinde yüzüne tükürülen Kerime P. kaçarak zor kurtuldu. Aynı gün gözaltına alınan Manap ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Geçtiğimiz yıl ise ‘Bu kadar da olmaz’ dedirten vakanın baş sorumlusu aynı şekilde serbest kalmıştı. Yolda yürüyen A.Ç isimli başörtülü kadına yumruk atan Hakan Dündar çıkarıldığı mahkemece 5 yıl 6 ay cezaya çarptırılmış ve hükmün açıklanması geriye bırakılarak tahliye edilmişti.
HİÇBİR YAPTIRIM UYGULANMADI
Yine geçtiğimiz yıl şubat ayında Fatma Dilara Aslıhan Yiğit isimli 16 yaşındaki başörtülü kız, CHP üyesi Almila Kursar isimli bir provokatörün sözlü ve fiili saldırısına uğramıştı. Eski Türkiye artığının saldırısına maruz kalan 16 yaşındaki kızın yaşadığı mağduriyet adeta görmezden gelinmişti. Azılı CHP’li Kursar, çıkarıldığı mahkemede tahliye edilmişti. Kursar’ın sosyal medya hesaplarından başörtülü kadınlara yönelik tehditleri ise sürüyor. 2017’nin şubat ayı, başörtülü kadınlara saldırıların peşi sıra geldiği bir ay olmuştu. Denizli’de üniversite eğitimi alan H.D ile K.O isimli başörtülü iki kız, bindikleri minibüste Murathan Solak isimli bir şahsın sözlü ve fiziki saldırısına uğramıştı. İki genç kıza saldıran Solak ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.
AÇIKLARA SALDIRANLAR CEZAEVİNDE
Oysa saldırıya uğrayanlar açık kadınlar olduğunda tam tersi bir durum sergileniyor. Başta sözde kadın dernekleri ve insan hakları savunucuları ayağa kalkarak ‘yaşam tarzına müdahale’ çığırtkanlığı yapılıyor. Mahkemeler baskı altına alınıyor, yüzlerce avukat davaya müdahil oluyor ve emsal kararlar çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Ayşegül Terzi isimli bir kadına şort giydiği gerekçesiyle saldıran Abdullah Çakıroğlu isimli meczup 3 yıl 10 ay hapse mahkum edildi. Aynı yıl, mini etek giydiği gerekçesiyle minibüste tartıştığı Asena Melisa Sağlam isimli kıza saldıran Ercan Kızıltaş 3 yıl 9 ay hapse mahkum edilmiş ve kesinleşmiş başka bir cezası da olduğu için cezaevine konmuştu.
CEZA VERİLMEDİKÇE KUDURUYORLAR
Mütedeyyin kesime yönelik saldırılara caydırıcı cezalar verilmedikçe provokasyonlar peşi sıra geliyor. Önceki günlerde İstanbul’dan Adana’ya gitmek için Atatürk Havalimanı’na gelen sarıklı cübbeli bir vatandaş, seküler bir kokonanın saldırısına uğramıştı. Sırf kıyafetinden dolayı sarıklı vatandaşa sözlü saldırıda bulunan havalimanı provokatörüne de herhangi bir ceza verilmemişti.
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osmanli5 sa önce bu ülkeyi yönetenler. Bu adaletin cevabını elbet sandıkta alacaklar. Memlekette adalet diye bir şey kalmadı. mehmet5 sa önce Ben anlamıyorum.Gelen giden müslümanın üzerinde soba kırıyor.En acısı da ben müslümanım deyip bayet okuyanlar malesef seyirci kalıyor. HAŞMET5 sa önce LAİK SİSTEM BUNU GEREKTİRİR İSTER KABUL EDİN İSTER TERK EDİN ANLADINIZMI YARGIÇ ŞERİATÇI DA OLSA LAİK SİSTEME GÖRE KARAR VERİR O KADAR Bakmak ve görmek... 6 sa önce Sen de GÖREMEMEKTE bi acâipsin Bakmak ve görmek... 6 sa önce Sen de GÖREMEMEKTE bi acâipsin selman6 sa önce hakimler çok dikkat etmeli bunlar adalete güveni sarsıyor hsk da takip etsin emrullah6 sa önce Bu adalet terazisi değil,Fetönün mahkemelerdeki etkisidir..Şortlu kıza aile bakanı destek çıkarken baş örtülü kıza sahip çıkılmaması ne kadar rikarca bir davranıştır..türkiye bçylemi düzlüğe çıkacak? ERTAN6 sa önce Keşke iktidar da her türlü saldırıya karşı kendisini destekleyen millet kadar, böyle bir dönemde bile din düşmanlığı yapabilen, pişkin pişkin bu milletin mukaddesatına saldıranlar kadar cesur olabilseydi... Serdengeçti7 sa önce Şortlu kız için aile bakanı ve adalet bakanı işin takipçisi olmuşlardı. Şimdi niye olmuyorlar. Bu adaletsizliği sandıkta çözeceğiz. Bu böyle gitmeyecek ihs7 sa önce Ülkemin eşsiz adaleti!!!!