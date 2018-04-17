Adaletin terazisi kıyafete göre

HAKKI BİLİR/ İSTANBUL Sokakta gördükleri başörtülü kadınlara yumruk ve tekmelerle saldıran alçakların yaptıklarının hesabı hukuk nezdinde sorulmadı. 15 Mart’ta Kerime P. isimli çarşaflı bir kadına saldıran Atınç Manap çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi. Tek suçu başörtülü olmak olan A.Ç isimli tesettürlü kadına yumruk atarak yere seren Hakan Dündar da yargılandığı mahkeme tarafından tahliye edildi. Geçtiğimiz şubat ayında 16 yaşındaki Fatma Dilara Aslıhan Yiğit isimli başörtülü kıza saldıran Almila Kursar serbest bırakıldı. Şubat 2017’de Denizli’de H.D ile K.O isimli iki başörtülü kıza saldıran Murathan Solak isimli şahıs da tutuklanmadı. Oysa Ayşegül Terzi isimli şortlu bir kadına saldıran meczup Abdullah Çakıroğlu çıkarıldığı mahkemece 3 yıl 10 ay cezaya çarptırılırken, minibüste tartıştığı Asena Melisa Sağlam isimli mini etekli kıza saldıran Ercan Kızıltaş da 3 yıl 9 ay hapse çarptırılarak cezaevine konmuştu.

SERBESTÇE DOLAŞIYORLAR

Başörtülü kadınlara saldıran provokatörlerin tutuklanmaması ve üst sınırdan ceza almaması, mütedeyyin kadınlara saldırmak için bahane arayan hainlerin ekmeğine yağ sürüyor. Şu ana kadar tesettürlü kadınlara yönelik sözlü ve fiili saldırılarda bulunanların hepsinin dışarıda serbestçe dolaşıyor olması, yeni saldırıların da önünü açıyor. 15 Mart’ta Kadıköy Bostancı Metrosu’nda araç bekleyen Kerime P. isimli çarşaflı bir kadın Atınç Manap isimli bir hain tarafından sözlü ve fiili saldırıya uğradı. Ağır hakaretler eşliğinde yüzüne tükürülen Kerime P. kaçarak zor kurtuldu. Aynı gün gözaltına alınan Manap ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Geçtiğimiz yıl ise ‘Bu kadar da olmaz’ dedirten vakanın baş sorumlusu aynı şekilde serbest kalmıştı. Yolda yürüyen A.Ç isimli başörtülü kadına yumruk atan Hakan Dündar çıkarıldığı mahkemece 5 yıl 6 ay cezaya çarptırılmış ve hükmün açıklanması geriye bırakılarak tahliye edilmişti.

HİÇBİR YAPTIRIM UYGULANMADI

Yine geçtiğimiz yıl şubat ayında Fatma Dilara Aslıhan Yiğit isimli 16 yaşındaki başörtülü kız, CHP üyesi Almila Kursar isimli bir provokatörün sözlü ve fiili saldırısına uğramıştı. Eski Türkiye artığının saldırısına maruz kalan 16 yaşındaki kızın yaşadığı mağduriyet adeta görmezden gelinmişti. Azılı CHP’li Kursar, çıkarıldığı mahkemede tahliye edilmişti. Kursar’ın sosyal medya hesaplarından başörtülü kadınlara yönelik tehditleri ise sürüyor. 2017’nin şubat ayı, başörtülü kadınlara saldırıların peşi sıra geldiği bir ay olmuştu. Denizli’de üniversite eğitimi alan H.D ile K.O isimli başörtülü iki kız, bindikleri minibüste Murathan Solak isimli bir şahsın sözlü ve fiziki saldırısına uğramıştı. İki genç kıza saldıran Solak ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.

AÇIKLARA SALDIRANLAR CEZAEVİNDE

Oysa saldırıya uğrayanlar açık kadınlar olduğunda tam tersi bir durum sergileniyor. Başta sözde kadın dernekleri ve insan hakları savunucuları ayağa kalkarak ‘yaşam tarzına müdahale’ çığırtkanlığı yapılıyor. Mahkemeler baskı altına alınıyor, yüzlerce avukat davaya müdahil oluyor ve emsal kararlar çıkıyor. Geçtiğimiz yıl Ayşegül Terzi isimli bir kadına şort giydiği gerekçesiyle saldıran Abdullah Çakıroğlu isimli meczup 3 yıl 10 ay hapse mahkum edildi. Aynı yıl, mini etek giydiği gerekçesiyle minibüste tartıştığı Asena Melisa Sağlam isimli kıza saldıran Ercan Kızıltaş 3 yıl 9 ay hapse mahkum edilmiş ve kesinleşmiş başka bir cezası da olduğu için cezaevine konmuştu.

CEZA VERİLMEDİKÇE KUDURUYORLAR

Mütedeyyin kesime yönelik saldırılara caydırıcı cezalar verilmedikçe provokasyonlar peşi sıra geliyor. Önceki günlerde İstanbul’dan Adana’ya gitmek için Atatürk Havalimanı’na gelen sarıklı cübbeli bir vatandaş, seküler bir kokonanın saldırısına uğramıştı. Sırf kıyafetinden dolayı sarıklı vatandaşa sözlü saldırıda bulunan havalimanı provokatörüne de herhangi bir ceza verilmemişti.