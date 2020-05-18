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Adalet Komisyonu Başkanı’ndan Kızılay’a destek

DÜZCE (İHA) – Düzce Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Ferhan Acar Kan stoklarının kritik seviyeye düştüğü bu günlerde Kızılay’ın kan verme aracında kan bağışında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 19:05:41 -
Adalet Komisyonu Başkanı’ndan Kızılay’a destek

DÜZCE (İHA) – Düzce Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Ferhan Acar Kan stoklarının kritik seviyeye düştüğü bu günlerde Kızılay’ın kan verme aracında kan bağışında bulundu.


Kızılay Kan Merkezinde yaşanan salgın ve Ramazan ayı nedeni ile kan stoklarında öngörülebilir bir azalma yaşandı. Bu kapsamda Düzce Kızılay ekipleri vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. Bu çağrıya Düzce’de bulunan birçok dernek ve vakıf destek vererek belirlediklerini günlerde Kan bağışında bulundular. Kızılay ekiplerinin kan bağışı çağrısına Düzce Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Ferhan Acar’da destek verdi. Kan stoklarının kritik seviyelere indiği bugünlerde Kan bağışında bulunan Acar Düzceli vatandaşlara kan vermeleri yönünde çağrıda bulundu.

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