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Gündem Adalet Bakanlığı’ndan Özgür Özel’e yalanlama! Süreci gölgelemeye yönelik ağır ve mesnetsiz iftiralar!
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Adalet Bakanlığı’ndan Özgür Özel’e yalanlama! Süreci gölgelemeye yönelik ağır ve mesnetsiz iftiralar!

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Adalet Bakanlığı’ndan Özgür Özel’e yalanlama! Süreci gölgelemeye yönelik ağır ve mesnetsiz iftiralar!

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, fon krizine bazı bakan yardımcılarının ve milletvekillerinin de karıştığını yönündeki iddiaları yalanlandı. Konu ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı’nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Soruşturma sürecini gölgelemeye, adli makamların kararlılığını tartışmalı hâle getirmeye, devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmaya ve vatandaşlarımızın devlete güvenini sarsmaya yönelik girişimler söz konusudur. Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından “sızdırıldığı” beyanı da Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır” denildi.

Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek harekete geçmiş, 19 Ağustos tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan bilgi ve belge talep ederek soruşturma sürecini başlatmış, fonlara ilişkin tasfiye kararları ise 17 Eylül tarihinde alınmıştır. Bu kronoloji, soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü açıkça göstermektedir.

ADLİ SÜREÇ ETKİN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMEKTEDİR

Süreç, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı irade ve yakın takibi doğrultusunda, devletimizin ilgili kurumlarının güçlü koordinasyonu ile yürütülmektedir. Adalet Bakanlığımız iyi niyetli yatırımcıların ve vatandaşlarımızın haklarının korunması, sorumluluğu bulunanlar hakkında adli sürecin etkin biçimde işletilmesi amacıyla üzerine düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.

 

BAKANLIĞIMIZA YÖNELİK MESNETSİZ İFTİRALAR VAR

Tam da bu nedenle, soruşturma sürecini gölgelemeye, adli makamların kararlılığını tartışmalı hâle getirmeye, devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmaya ve vatandaşlarımızın devlete güvenini sarsmaya yönelik girişimler söz konusudur. Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığından “sızdırıldığı” beyanı da Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır.

SİYASİ POLEMİK PEŞİNDELER

Teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulmasının ardından, -Sayın Bakanımızı da hedef alan- içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğunun anlaşılması üzerine ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu içeriklerin arkasındaki odaklara ilişkin tartışmaları perdeleyerek, kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktır.

 

SPEKÜLASYON DEĞİL DELİL ODAKLIYIZ

Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ve kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyon doğrultusunda, vatandaşlarımızın haklarının korunması ve adli sürecin etkin biçimde işlemesi için kurumsal sorumluluğunun gereğini yerine getirmektedir. Fon soruşturması, spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ÖZEL’DEN ÇİRKİN İFTİRALAR

Fon krizine bakanların, bakan yardımcılarının ve milletvekillerinin karıştığını iddia eden Yeni Parti Lideri Özgür Özel, “Bir bakanın babasının bahsedilen tutar kadar girip bahsedilen tutar kadar çıktığının ve bir başka bakanın da burada işlem yaptığının zaten ilk günlerden beri bizde bilgisi vardı. Bu konular teyit edildi. Önümüzdeki günlerde, saatlerde bu konuyla ilgili açıklamaları yetkilendirdiğimiz arkadaşlarımız yapacaklar” iddiasında bulunmuştu.

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