Adalet Bakanlığı sınavları konusunda önemli bir açıklama yapıldı. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak Adalet Bakanlığı sınavlarının ertelendiği duyuruldu.

Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı sınavlarının ne zaman yapılacağı merak edilirken, sınavlar için bir tarih verilmedi. Sınav tarihlerine dair açıklamanın tam kapanma sürecinin ardından yapılacağı düşünülüyor.

Adalet Bakanlığı sınavları konusunda önemli bir açıklama yapıldı. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, 30 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak Adalet Bakanlığı sınavlarının ertelendiği duyuruldu. Buna göre, bu tarihler arasında yapılması planlanan sınavlar ve mülakatlar ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

Bakanlığın internet sitesinden duyuruldu.

Bakanlığın internet sitesinden "Adalet Bakanlığınca Yapılan Sınavların Ertelenmesine Dair Duyuru" başlığıyla yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Genelge içeriği dikkate alınarak daha önce ilan edilen ve 30 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan;

- Hâkim ve Savcı Adaylığı mülakatları,

- İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı mülakatları,

- Bakanlığımız taşra teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavları,

- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile Ceza ve İnfaz Kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy-kilo ölçümü, uygulamalı ve/veya sözlü sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri ilgili Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır."