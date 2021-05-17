17 Mayıs tarihinde sona tam kapanmanın ardından birçok sorunun yanıtı aranmaya başlandı. Bu sorulardan bir tanesi de Adalet Bakanlığı’nın uygulayacağı sınavlara ilişkin oldu. Tam kapanma kararının alınmasıyla birlikte sınavlarını erteleyen Adalet Bakanlığı’nın açıklamaları yakından takip ediliyor.

Tam kapanma sürecinde yapılması planlanan Adalet Bakanlığı sınavları ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman?

Adalet Bakanlığı sınav tarihleri belli oldu mu?

Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Covid-19 salgını kapsamında alınan kararlar ve bu kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Genelge içeriği dikkate alınarak daha önce ilan edilen ve 30 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan;

- Hâkim ve Savcı Adaylığı mülakatları,

- İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı mülakatları,

- Bakanlığımız taşra teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavları,

- Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile Ceza ve İnfaz Kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy-kilo ölçümü, uygulamalı ve/veya sözlü sınavları, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni sınav tarihleri ilgili Adalet Komisyonları ve Bakanlığımızca daha sonra duyurulacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Tam kapanma sürecinin sona ermesi üzerine adaylar, söz konusu sınav tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştırmaya başladı.

Adalet Bakanlığı’nın sınavları için henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı. Sınav tarihlerine ilişkin açıklamanın tam kapanmadan sonra yapılacağı tahmin ediliyor.