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Ekonomi Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları | Kamu personel alımı güncel
Ekonomi

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları | Kamu personel alımı güncel

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? Kamuda çalışmak isteyenler sık sık 'Güncel kamu personel alımı var mı?' sorusunun cevabını araştırıyor. Son olarak Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerine, sözlü sınavla kadrolu 200 personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 08:20:00 -
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları | Kamu personel alımı güncel

Kamuda çalışmak isteyenler güncel ilanların olup olmadığını merak ediyor. Son olarak Adalet Bakanlığı 200 personel alımı gerçekleştireceğini Resmi Gazete aracılığıyla duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı alımları ne zaman?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları | Kamu personel alımı güncel

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerine, sözlü sınavla kadrolu 200 personel alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde istihdam edilecek 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı personeli, sözlü sınav sonucuna göre alınacak.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak. Başvurular 13 Aralık'ta başlayıp, 27 Aralık'ta sona erecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın "www.adalet.gov.tr" internet adresinde yer alacak.

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