Adalet Bakanlığı personel alımı | Adalet Bakanlığı tercüman alımı ne zaman?

19 Nisan tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre Adalet Bakanlığı bünyesinde çalıştırmak üzere sözleşmeli tercüman alacağını duyurdu. Ayrıca yapılacak personel alımında personele maaş olarak en az 4,500 TL verileceği de duyuruldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Adalet Bakanlığı tercüman alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Adalet Bakanlığı sözleşmeli tercüman personel alımına başvuru yapacak adayların, en geç 3 Mayıs tarihine kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-devlet üzerinden online olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Şahsen veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adalet Bakanlığı tercüman alım başvuru şartları nelerdir?

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2-Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

3-Başvuru tarihinin son günü itibarıyla beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının (YDS) İngilizce, Fransızca veya Almanca bölümlerinin en az birinden (B) düzeyinde puana veya başvuru tarihinin son günü itibarıyla iki yıl içerisinde alınan dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,

4-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden ilan edilen pozisyonun 10 katı aday arasına girecek yeterlikte puana sahip olmak