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Ekonomi Adalet Bakanlığı Personel Alımı
Ekonomi

Adalet Bakanlığı Personel Alımı

Adalet Bakanlığı personel alım ilanı başvuru | İş arayan vatandaşlar bakanlıkların personel arayıp aramadığını merak ediyor. Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman? | Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları | Adalet Bakanlığı iş ilanı başvuru yap

Yeniakit Publisher
2020-11-11 09:34:00 -
Adalet Bakanlığı Personel Alımı

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru yap | Adalet Bakanlığı 11 Kasım 2020 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre personel alımı yapacak. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı Personel Alımı

Adalet Bakanlığı personel alımı yapacağını açıkladı. Resmi Gazete’de yer alan ilanda “Bakanlığımız merkez teşkilatında bulunan 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı kadroları ile taşra teşkilatında bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine Ek-1 listede sayısı ve yeri belirtilen 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır. Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır” ifadeleri yer aldı.

Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru yap | Adalet Bakanlığı personel alımı sınavı için başvurular 11 Kasım-25 Kasım 23.59'a kadar internet üzerinden yapılacak. Adalet Bakanlığı sitesi üzerinden yapılacak başvuru için e devlet şifresi gerekiyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

RESMİ GAZETE ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ 

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